Stratfor: сценарии введения новых санкций

Кремль готовится к новым санкциям США. Вашингтон начинает давить на Россию по-новому, Кремлю придется принести жертву.

Соединенные Штаты в течение многих лет использовали экономические санкции как дубинку против России за различные нарушения, в том числе ее действия в Крыму и на Донбассе. Санкции нацелены не только на жизненно важные сектора для российской экономики, но и на высшие эшелоны руководства страны. Теперь российские лидеры готовятся к новым санкциям из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы в США в 2016 году. Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании «Stratfor», который имеется в распоряжении «Апострофа».

В понедельник, 29 января, Министерство финансов США начнет публиковать серию отчетов с вариантами усиления давления на Россию. Конгресс США дал такое распоряжение в августе в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Отчеты Министерства финансов не подразумевают автоматического расширения санкций, а представляют собой анализ различных факторов давления, которые Штаты могут использовать против России, и последствия, которые они могут иметь для международных экономических и финансовых систем. Пока эти отчеты готовились, Москва уже предпринимала шаги, направленные на нивелирование последствий вероятных санкций. Так, в ожидании того, что ее возможность финансировать суверенный долг может быть ограничена, Россия ищет альтернативные источники инвестиций.

Но наибольшее внимание привлекли другие возможные цели санкций США: Конгресс поручил составить список олигархов с кремлевскими связями и включить в доклад любые доказательства коррупции с их стороны, а также подробную информацию об их чистой прибыли, активах, иностранных деловых связях, источниках дохода и семьях (женах, детях, родителях, братьях и сестрах). Этот новый вариант санкций резко отличается от других мер, введенных США. Несмотря на то, что ряд россиян уже попал в санкционные списки США, это были люди, напрямую связанные с российскими военными операциями или лично с президентом Владимиром Путиным и его режимом.

В долгожданном «списке олигархов», вероятно, окажутся самые сливки российской элиты, многие из которых не имеют явных связей с внешней политикой РФ. Новый вариант санкций предназначен для того, чтобы пошатнуть менее очевидную поддержку режима власти в России, перекрыть лазейки, которые позволяют Москве обходить действующие санкции, и оказать прямое давление на администрацию Путина. Утечки информации, исходящие из Вашингтона, указывают на то, что список олигархов будет отделен от списка граждан, против которых ввели персональные санкции. Аналитический отчет, который назовет самых влиятельных олигархов России, может частично остаться засекреченным.

Игра в угадайку

Вопрос, кто окажется в списке, стал предметом некой игры среди международных средств массовой информации. Российский «Коммерсант» сообщил, что он определил около 50 представителей элиты, а также их семьи и соратников – всего около 300 человек, которые будут названы американским Минфином. Forbes составил список из 96 российских граждан, в основном олигархов, которые владеют активами в размере около 386 млрд долларов. Кроме того, есть группа кремлевских элит, состояние которых, согласно оценке исследователей из Парижа и Лондона, приближается к триллиону долларов.

В прошлом США не составляли и не публиковали список без применения санкций. Но нетипичный характер списка олигархов поставил вопрос о том, не является ли это некой «доской позора», что означает, что против названных лиц не будет вводиться никаких санкций, а этот инструмент скорее будет использоваться для удара по имиджу. По сообщениям, Кремль и многие российские элиты усилили свои лоббистские старания, чтобы убедить Министерство финансов США не включать определенные имена в список.

Возможные фигуранты списка олигархов

Большой интерес к вероятным фигурантам списка олигархов подкрепляется предположениями о том, что его публикация может означать для администрации Путина и России в целом. Элиты, которые, как ожидается, будут названы в списке, можно разделить на четыре категории:

1. Высшие кремлевские чиновники, которые напрямую связаны с администрацией Путина и механизмами реализации внешней политики. Большинство из этих представителей элит входят в руководство крупнейших и наиболее прибыльных компаний в России, анонимно владеют акциями и хранят большую часть своего состояния в надежных местах за рубежом (премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, советник президента Владислав Сурков, начальник Генштаба Валерий Герасимов, вице-премьер Дмитрий Рогозин, первый вице-премьер Игорь Шувалов, советник президента Сергей Глазьев, министр финансов Антон Силуанов, глава Следкома Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, заместитель главы администрации президента Алексей Громов).

2. Российские элиты, которые относятся к кругу приверженцев Путина и помогают ему оставаться при власти. Как и высокопоставленные фигуры в Кремле, эти элиты также владеют акциями крупных российских фирм или занимают ключевые должности во власти и готовы выполнять распоряжения Путина (нефтетрейдер Геннадий Тимченко, глава Росгвардии Виктор Золотов, финансист Путина Юрий Ковальчук, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, бывший руководитель администрации президента Сергей Иванов, лидер «Единой России» Борис Грызлов, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов).

3. Другие государственные чиновники, которые планируют, осуществляют или финансируют российскую деятельность за рубежом (глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент «Транснефти» Николай Токарев, глава «ВТБ Банка» Андрей Костин, председатель «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, глава «Сбербанка» Герман Греф).

4. Российские олигархи, в основном поднявшиеся в 90-е годы, которые владеют огромными богатствами и активами. Хотя эти олигархи и состоят преимущественно в дружеских отношениях с Кремлем и Путиным, они не особенно лояльны к нынешней власти, но понимают, что им приходится работать с ней, чтобы выжить (владелец «Северстали» Алексей Мордашов, президент «Русала» Олег Дерипаска, владелец «Мегафона» Алишер Усманов, владелец «Полюса Золото» Сулейман Керимов, глава «Магнитогорского меткомбината» Виктор Рашников, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава «Лукойла» Вагит Алекперов, глава «Новатека» Леонид Михельсон, владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, владелец «Интерроса» Владимир Потанин, председатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, глава «Альфа-Банка» Михаил Фридман, бывший глава «Полюса золото» Михаил Прохоров).

Подготовка к действию

По мере формирования отчетов Министерства финансов США правительство России провело серию встреч для разработки стратегий защиты элит и олигархов от американских санкций. Кремль освободил крупные государственные фирмы от необходимости раскрытия своих контрагентов, чтобы, таким образом, в санкционный список США попало меньше людей. Путин призвал элиту и олигархов вернуть свои активы из-за границы. Министерство финансов и Центральный банк РФ предложили методы анонимных денежных переводов. Правительство также разрешает покупать еврооблигации в размере 3 млрд евро российским бизнес-элитам, предлагая им анонимность.

Согласно сообщениям, многие элиты либо ликвидировали свои активы за рубежом, либо провели серию стресс-тестов для оценки риска. В последние месяцы многие крупные российские компании задействовали международные рынки капитала и выпустили облигации на сумму в сотни миллионов долларов. Но многие олигархи, опасаясь государственного контроля и склонности властей к национализации активов, не хотят держать свои деньги в России.

Москва назвала готовящийся список олигархов попыткой дестабилизировать страну финансово и политически в год выборов. Кремль уже заложил основу для ответных санкций против Штатов, но ждет, чтобы посмотреть, как далеко зайдет Вашингтон.

Даже если против фигурантов списка не введут санкции, он будет оказывать двойной эффект на Россию и администрацию Путина. Элиты и олигархи остаются верными Путину, пока у них есть свобода в управлении своими активами. Даже мысль о том, что США могут сделать шаг, который заморозит их состояние или ограничит их власть, будет иметь сильное психологическое воздействие на их восприятие способности Путина защитить их, что в свою очередь может повлиять на их лояльность к нему. В последние годы многие элиты уже отказались выполнять прямые распоряжения Путина по множеству вопросов, так как российская экономика упала в рецессию. Путин в ответ окружил себя группой самых близких сторонников, сделав свое президентство еще более авторитарным. Российский президент понимает, что борьба в Кремле и среди элит страны привела к падению других влиятельных российских правителей в прошлом.

Но еще более опасной для Путина может быть реакция населения на список богатых элит в то время, когда уровень бедности в стране растет самыми быстрыми темпами за последние 20 лет. Исследования показали, что самые богатые олигархи владеют таким же состоянием за рубежом, как состояние всех россиян.

В последние годы призывы к антикоррупционной кампании в России стали громче, две трети из более чем тысячи протестов в 2017 году были сосредоточены на коррупции и экономических проблемах. Большая часть этих протестов была направлена не против олигархов, а против правительственных чиновников, таких как премьер-министр Дмитрий Медведев, которые живут на широкую ногу, пока население получает низкие зарплаты. Увидев отчет о кремлевских элитах с деталями об их состоянии, россияне могут объединиться для протестов в течение года выборов и заставить Кремль отреагировать на кампанию против коррупции, даже если тому придется принести в жертву кого-то из своих.

«Stratfor»