Возле оккупированного Крыма россияне совершили опасный перехват американского самолета

Россияне совершили опасный перехват американского самолета-разведчика над Черным морем. Это уже не первое опасное взаимодействие между российскими и американскими военными силами над Черным морем.

Российский военный самолет совершил опаснный перехват самолета-разведчика ВМС США «P-3 Orion» в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма. Об этом сообщает «CNN» со ссылкой на трех чиновников из оборонного ведомства.

Американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился на расстоянии пяти футов (1,5 метра) от американского самолета.

US Navy EP-3E 157326 FARMR26 departed Souda Bay at 0555z — Black Sea mission pic.twitter.com/V7jRJnybeT — Mil Radar (@MIL_Radar) January 29, 2018

Один из чиновников отметил, что действия российского самолета, вынудили самолет ВМС США завершить свою миссию преждевременно.

Как известно, несколько опасных взаимодействий между российскими и американскими военными силами уже имели место над Черным морем.

«CNN»