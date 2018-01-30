В США пристально следят за ходом обмена пленными между ОРДЛО и Украиной

Волкер передал Суркову список украинских заложников находящихся в ОРДЛО для обмена.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, рассказал, что передал помощнику президента России Владиславу Суркову список с именами украинских заложников, которых необходимо добавить в списки для обмена. Об этом Волкер сообщил в телефонном пресс-брифинге для журналистов, организованном в Нью-Йорке, передает «УНИАН».

Волкер рассказал, что встретился с освобожденными пятью заложниками.

«Я сообщил некоторые конкретные имена, которые были предоставлены мне освобожденными заложниками, когда я встретил их в Киеве, чтобы идентифицировать многих людей, которые все еще содержатся в неволе», – пояснил спецпредставитель США.

В то же время он отметил, что не может говорить о конкретных временных рамках следующего обмена или количества заложников, которых могут обменять.

«Это то, что я знаю, над чем идет работа в Трехсторонней контактной группе и в рамках других каналов, но я хочу подчеркнуть, что я поднимал этот вопрос и настойчиво призывал, чтобы были дальнейшие обмены, и господин Сурков принял это к сведению», – подчеркнул Волкер.

Первый этап освобождения, как уже сообщало «Гуляй Поле», украинских заложников состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человек, а забрала 73 человек.

Путин 10 января провел встречу с Медведчуком.

По информации СМИ, они говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными псевдореспубликами, а также об освобождении граждан Украины, осужденных на территории Российской Федерации.

Кроме того, Путин говорил с Медведчуком о реальных перспективах ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс и приемлемом формате миротворческой миссии ООН, перспективах выполнения минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в целом.

Как сообщал лидер движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук, второй этап обмена пленными может пройти по формуле «83 на 29».

В тоже время, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий (МинТОТ) Георгий Тука предполагает, как писало об этом «Гуляй Поле», что очередной этап освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО граждан Украины состоится в феврале. Такое мнение Тука высказал в эфире телеканала «NewsOne» 20 января, пишет «Интерфакс-Украина».

«Очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие», – заявил Тука.

При этом сроки обмена он связал с предстоящими выборами президента РФ, которые состоятся 18 марта и с тем, что это выгодно действующему президенту РФ Владимиру Путину, который также баллотируется на этих выборах.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

«УНИАН»