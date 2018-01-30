Выборы в России уже состоялись

Путин не просто выиграет выборы, которых в России нет – он уже выиграл свое голосование.

Позавчерашние протесты по России, которые организовал Навальный – это совершенно мелкие протесты. Такое себе шоу. Ребята ходят туда, развлекаются, общаются, тусуются и правильно делают. Но никакого политического значения это не имеет. Как способ человеческого общения и времяпровождения – да. Как политика – нет, пишет на страницах «Обозревателя» Леонид Радзиховский.

Понятно, что никакого саботажа выборов не будет, явка будет и так, и так примерно одинаковая. Но Навальному надо что-то делать и он пытается найти для себя какую-то нишу. С этим большие проблемы, особенно большие проблемы у него будут после выборов. Но тем не менее он ищет жанр. Раньше у него был жанр разоблачения, в котором он дошел до края потому что разоблачать больше некого. После разоблачения Медведева идти вниз он не может. Вверх – тоже некуда. Путина разоблачать тоже не может и не будет. По-видимому, вся информация там слишком закрыта. Ну, и вообще сам жанр разоблачения, наверное, себя исчерпал. А что делать дальше – Навальный не знает. Вот он себя и ищет.

А ребята развлекаются. Протесты не носят серьезный характер. Я проходил мимо них вчера в Москве. Было невероятное количество милиции, Росгвардии, ОМОНа и еще черт знает кого на одного участника митингов. Но особого ожесточения и особой взаимной ненависти я не видел. На протестах была преимущественно молодежь. Естественно будущее протестов и вообще будущее лежит на молодежи. Но еще раз повторяю вчерашние протесты к политики никакого отношения не имеют. Ребята просто тусуются, никакой серьезной цели у них нет. Они же прекрасно понимают, что никакие выборы они не сорвут. Да они к этому и не стремятся.

Выборы пройдут по плану. И Путин не просто не выиграет, но их уже выиграл. Потому что никаких выборов у нас нет. В России есть голосование и Путин его уже выиграл.

Леонид Радзиховский, «Обозреватель»