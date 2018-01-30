Путин, давай до свиданья!

Прощайте, Владимир Владимирович. Как Путина принесут в жертву. У россиян нет пока привычки к насилию и репрессиям такого масштаба, которые необходимы, чтобы у Путина появилась новая свита, играющая его как военного вождя.

Несомненно, Путин победит на выборах 18 марта, прчем победит с заранее предсказанным результатом. Но это не помешает затем принести его в жертву – либо жестоким американским богам, либо не менее жестоким богам Третьего Рима, ибо эта жертва уже назрела. Только принесение в жертву Путина вовсе не будет означать начала перемен для его поклонников. Напротив, его отдадут на заклание с единственной целью: ничего не менять. Во всяком случае, для них, пишет Сергей Ильченко на страницах «Деловой Столицы».

Десятиметровый вождь

Предвыборная кампания самовыдвиженца ВВПутина набирает обороты в России. За выдвижение любимца бурятов и домохозяек собрано уже 1,6 млн подписей – при минимально необходимых ста тысячах. Всезнающий Гугл даже заранее объявил ВВП победителем – правда, непрошенный прогноз быстро убрали в тень – до срока. Все телеканалы вещают о небывалых успехах России, достигнутых под мудрым руководством ВВП. Что же касается конкурентов, то Навального не зарегистрировали, Жириновский подрастерял харизму, антирейтинг Собчак бьет даже рекорды путинской популярности, но с обратным знаком, а у Грудинина дома вот-вот найдут Золото Партии и мироточащие брильянты, похищенные еврейско-немецкими шпионами из царской короны, сорванной с отрезанной головы ритуально умервщленного государя-страстотерпца. Народ заранее ликует.

Впрочем, это нормально, к середине марта российский народ едва успевает выйти из новогоднего ликования, и потому план явки на выборы по регионам спущен скромный, на уровне 70%. К тому же время непростое, не то время, когда можно широко праздновать, так что треть граждан должна оставаться на боевых постах, начищая Искандеры до нестерпимого блеска и готовясь отразить удар супостата, упредив его. В целом же, если смотреть издали, все выглядит просто прекрасно.

https://politua.org/2018/01/30/34785/

Ключевое слово тут – «издали». На вторичном авторынке есть выражение «десятиметровая машина». Не в смысле лимузина в 10 м длиной, а такая, которая выглядит прекрасно, но только если рассматривать ее, не приближаясь ближе чем на 10 м. Нечто подобное можно сказать и о путинской России. За 18 лет правления президента-премьера-и-опять-президента ВВПутина большую часть ее валового внутреннего продукта, сиречь, ВВП, составил сам ВВПутин.

Остальное либо украли, либо закупили на весь чемодан виолончелей Страдивари, чтобы Гергиеву было чем дирижировать на развалинах Пальмиры, либо конвертировали в доллары и положили в американские банки – чтобы были сохраннее, либо израсходовали для спасения абхазских, южноосетинских, приднестровских, крымских, новоросских, сирийских и невесть каких еще братьев. В общем, денег нет, но зато есть ВВП, а также здоровье и хорошее настроение, особенно после просмотра новостей.

Изрядно при этом были израсходованы и избиратели Путина, но Россия не скудеет, в ней всегда можно разыскать скрытые резервы. И вот ВВП уже подписывает закон, который разрешает призывать в армию ограниченно годных к воинской службе по состоянию здоровья мужчин, причем не только с хроническими заболеваниями, но и с инвалидностью. Эксперты полагают, что Россия переводит экономику на военные рельсы – впрочем, чтобы заметить это, не нужно быть экспертом. Переход к экономике военного времени должен, по идее, завершиться в 2018-2019 гг., а там и до самой войны уже недалеко. Особенно если после выборов Путина на новый срок Запад ответит ужесточением санкций, после чего, по словам аналитиков, Кремлю терять будет «практически нечего». В общем, возможность умереть за Отечество получат все, кроме разве что детей и жен чиновников, отправленных на ПМЖ в США и ЕС.

Но есть и выход – и на этот выход Запад указывает россиянам. В то время как Турбьерн Ягланд лоббирует возврат России в ПАСЕ, Сенат США одобряет спецдоклад, в котором объявляет лично Путина главнейшей угрозой мировой демократии. И на подходе еще один доклад, который готовит группа Кардина в Минфине США, и который должен быть представлен Сенату уже в ближайшее время: о «друзьях» Путина – высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах, а также членах их семей, подпадающих под действие прошлогоднего закона «О противодействии противникам США посредством санкций». Детали доклада пока не разглашаются, но американцы дают дозированные сливы, умело тролля ближайшее окружение ВВП, отчего оно в панике мечется, стараясь откреститься от нехорошего знакомства. Только по программе «Гражданство Мальты за инвестиции» из России за последнее время выведено в общей сложности порядка 700 миллионов евро, в среднем по миллиону за голову, и этот процесс набирает обороты.

https://politua.org/2018/01/30/34779/

Но все не так просто. Во-первых, если США очень уж захотят достать кого-то из путинского списка, то они его достанут хоть на Мальте, хоть в Антарктиде, и даже наличие у доставаемого паспорта, удостоверяющего, что владелец оного – потомственный почетный императорский пингвин, его не спасет. А во-вторых, наряду со сливами из серии «все пропало, вам всем конец» идут и другие сливы, отечески-доброжелательные. Мол, попадание в пресловутый список еще не обязательно означает санкционирование в стиле румынских пограничников, повстречавших Остапа Бендера. Оно всего лишь говорит о большей вероятности такого исхода. Путинскому окружению явно дают намеки, и эти намеки очень прозрачны.

Конечно, Россия никогда не испытывала недостатка в дураках. Об этом говорит и состояние ее дорог, и 1,6 млн подписей, собранных за Путина, и множество других фактов в том же духе. Но среди людей, прикарманивших от нескольких сот миллионов до нескольких десятков миллиардов долларов, процент дураков, как правило, исчезающе мал. Во всяком случае настолько прозрачный намек они понять, бесспорно, сумеют. Запад ясно говорит им, что готов принять назад блудных сыновей, но для этого должна быть принесена сакральная жертва. Нечто подобное произошло в Румынии, где после расстрела Чаушеску к власти пришел Илиеску с таким же партийным бэкграундом, как у покойного, но с умеренными амбициями. И бывшему окружению «карпатского гения» дали тогда как минимум десять лет для спокойного и вдумчивого ухода в тень. Похоже, такой же обмен предложат и россиянам. И даже причины сходны: в мае 1989 г. Чаушеску заявил, что Румыния готова к созданию собственной плутониевой бомбы. После чего в декабре его и расстреляли, судя по всему – в рамках полюбовной договоренности между Вашингтоном и Москвой.

Фаберже по-кремлевски

Так вот, похоже на то, что сейчас на Западе полагают, будто ВВП чуть заигрался и слишком сильно оторвался от реальности.

Впрочем, тут тоже как посмотреть: то ли оторвался, то ли, напротив, все понимает, но вынужден идти в узком коридоре возможностей. Положение Путина плохо тем, что он не может позволить себе опереться ни на какую группу населения, поскольку в этом случае его сметут все остальные. Обопрется на российский охлос – придушат в спальне олигархи, разбив висок яйцом Фаберже.

На олигархов обопрется – охлос вывалит на улицу, как это было десять лет назад – нет, не благопристойные московские хипстеры, принимающие изящные позы на руках у омоновцев, когда их тащат в автозак, а злобная шпана, возглавляемая отморозками с «новоросским» опытом. А Вова – слабое дитя питерских дворов, и отмороженной шпаны он с детства боится, ибо не раз бывал ею бит.

На либералов обопрется – придушат русские патриоты одним духом вчерашнего застолья и немытых православных бородищ. На патриотов, зажав нос, – чеченцы обидятся, а они и зарезать могут. И так далее – перечислять тут можно до бесконечности. Путин похож на эквилибриста: под ногами доска, под доской круглый чурбачок, под ним, под прямым углом к первому – еще один, и все это на табурете, а табурет стоит одной ножкой на шесте, и вот, на верхушке этой пирамиды балансирует с голым торсом президент России. Он так балансировал все 18 лет, проявив себя гениальным ситуационистом, но никудышным стратегом. По сути, как был он рядовым топтуном из наружки КГБ – так им и остался: лихо выйти из неприятной ситуации, быстро оценить обстановку, нырнуть в открывшееся на мгновение окно возможностей может, а вот выработать долговременную стратегию – нет, и не слышал даже о таком.

Тем не менее такой талант быстрого реагирования без долговременного планирования, которое, как ни крути, а связывает руки, дает его обладателю массу преимуществ. Но имеет один серьезный недостаток. Ровно тот же, что и шкура дикого осла с волшебными письменами из известного рассказа, которая немножко, совсем чуть-чуть, сжималась после каждого выполненного желания. Так вот, шкура, которой располагал Путин, за 18 лет выработала свой ресурс. Пришла пора платить по счетам.

То, что поддержка Путина, несмотря на кажущуюся широту очень непрочна и фрагментарна, можно заметить, даже приглядевшись к реакциям его сетевых сторонников. С одной стороны, они все вроде бы за Путина. С другой, у них у всех есть к нему вопросы, и вопросы эти разные. На них невозможно дать ответы, которые не были бы взаимоисключающими.

Нет, само по себе глухое недовольство в низах никакой опасности для Путина не представляет. Российские холопы могут бунтовать, но не умеют свергать власть, власть в России всегда менялась в результате дворцовых переворотов, совершаемых узким кругом лиц – да-да, и в октябре 1917-го было ровно то же самое. Но недовольство лишает власть прочности. Она может развалиться от сильно пинка – и олигархи из путинского окружения вполне могут принять предложение, которое им делают довольно прозрачно: обменять имперское величие на личное благополучие и право свалить из России. Западу-то, в принципе, все равно, что там в России происходит. Ему важно только одно: происходящее не должно выплескиваться за ее пределы. Поэтому – минус Путин, причем неважно, кто он на самом деле – возомнивший о себе адепт культа свидетелей Третьего Рима или щепка в потоке событий, которую мучимые вечным комплексом неполноценности россияне сделали знаменем возрождаемого имперского величия. Минус ядерное оружие и ядерные технологии. Минус электронная начинка ракет – она и так вся импортная, а без нее они никуда не полетят. И валите себе со своими деньгами куда хотите, а то, что останется от России, спокойно доест Китай. Вся операция при грамотном информационном сопровождении может быть проведена года за три-четыре.

Как уйдет Путин

Есть ли при этом шансы у Путина? Как у политика – нет. Как у физического лица, если, конечно, допустить, что он существует, как физическое лицо, а не как набор двойников – да, есть. В обмен на сдачу ему могут дать исчезнуть, представив себя тем самым набором двойников – мол нет его, и уже давно нет, он умер много лет назад, а тело кремировано. Это, правда, потребует жертв из его ближайшего окружения, но пять-шесть внезапно покончивших с собой полуизвестных-полутеневых фигур уровня Суркова устроят, вероятно, всех. В принципе, так тоже уже было. Кто видел труп Гитлера? Кто может с уверенностью утверждать, что Романова действительно расстреляли? Кое-что на сей счет, вероятно, можно отыскать в закрытых архивах – а может быть, уже и нет, некоторые тайны лучше всего доверить огню.

https://politua.org/2018/01/30/34792/

Но вернемся в наши дни. Самый вероятный сценарий выглядит так: «президент всея Руси» ВВПутин побеждает на выборах с запланированным результатом, и… ничего не происходит. После назначения премьера наступает длительная пауза. На экранах мелькает новый премьер, старый Песков, Лавров, распатланная Захарова – а Путина нет, он занят, он думает государственную думу. Между тем воинственная риторика мало-помалу стихает, после чего ВВП тихо уходит по состоянию здоровья, а его прощальное выступление тут же разоблачается как смонтированное из старых новогодних поздравлений – но, разумеется, официальные источники это гневно опровергают. В Россию начинают завозить импортные продукты, перестав давить их бульдозерами, премьер, он же и. о. президента, летит в Вашингтон, россиянам объявляют, что с Америкой, пожалуй, можно не воевать, чему те, в общем-то, рады. Российские ракеты, самолеты и танки исчезают из новостей, Собчак назначается главой делегации на переговорах по Крыму, которые идут ни шатко ни валко, российская оккупационная администрация тихо уезжает с Донбасса, после чего там недели на две воцаряется полное безвластие, и банды «ополченцев» грабят уже всех подряд, отчего жители, те, кто выжил, встречают ВСУ как долгожданных освободителей, а «ополченцы» разбегаются кто куда. Все затихает, писать становится не о чем, и лето для СМИ оборачивается мертвым сезоном…

Ну, хорошо, а если нет? Может быть так, что скормить Путина олигархам не удастся и победит партия войны?

Такой вариант тоже не исключен. Он менее вероятен, но возможен. Однако и в этом случае потребуется пересдача колоды: либо смена Путина – либо смена путинского окружения.

https://politua.org/2018/01/30/34787/

Для смены окружения у ВВП, надо признать, кишка тонка. Все-таки ВВП – далеко не ИВС, хотя памятники последнему сейчас активно восстанавливаются по всей России. И даже не в том дело, что Путин не Сталин личностно, не стоит преувеличивать харизму покойного генералиссимуса, она у него была раздута в той же мере, что и у Путина. Дело в другом – в том, что у россиян нет пока привычки к насилию и репрессиям такого масштаба, которые необходимы, чтобы у Путина появилась новая свита, играющая его как военного вождя, а старая была публично истреблена как клика изменников. Да и РФ пока еще не СССР 30-х годов, одержимый идеей мировой революции и общенародной ловлей шпионов. Нет, конечно, Россию можно довести и до такого состояния обесчеловечивания, это задача вполне решаемая. Но требуется время, еще лет пять-семь как минимум.

А чтобы отмобилизовать Россию на новый виток противостояния с Западом, ей нужна встряска уже сейчас максимум до мая. И порог чувствительности уже поднят очень высоко. Украина, Сирия, милитаризация и оправославливание, преследование за посты в соцсетях и недостаточную любовь к вождю, жизнь во враждебном окружении, когда весь мир ненавидит Россию за то, что она Россия, и не пускает на Олимпиаду – все эти ресурсы психологической мобилизации уже исчерпаны. Остался последний резерв: смерть любимого вождя, истерика у гроба, положение чучела в Мавзолей и создание образа нового кумира, клянущегося на крышке гроба старого вождя продолжить его дело возрождения российского величия в привычной форме Третьего Рима и коленно-локтевого привставания. Путин ведь недаром обмолвился о том, что тело Ленина в Мавзолее – это как мощи святого, оно живет и побеждает. Путин вообще ничего просто так не ляпает, все его реплики продуманы командой специалистов и транслируются через него при посредстве вставленного в ухо наушника. Так что вариант «похороны Путина и клятва нового лидера продолжить его дело» совсем не исключен. Неважно кто будет в гробу – настоящий Путин, двойник или кукла. Но в любом случае такая игра на повышение ставок потребует смены публичных декораций.

Словом, Путин, вероятно, уйдет в любом случае. Остается открытым только вопрос о том, как будет подан его уход. Но, как бы его ни подали, это в любом случае будет чистым пиар-ходом, разводкой лохов «русского мира». Потому, что Путин уйдет – а лохи в России останутся. И как обычно, останутся ни с чем.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»