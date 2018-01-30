Российский пирог. К чему приведет реакция на видеоролик курсантов летного училища

Эти ролики за последнюю неделю не видел разве что только самый ленивый: плохо снятые, в гротескных интерьерах, с минимумом одежды и максимумом эротики под уже порядком подзабытый электроклэш Бенни Бенасси — они в своем роде разорвали русскоязычный интернет.

Началось все с клипа курсантов летного училища из Ульяновска: будущие пилоты гражданской авиации делятся со зрителями своими внеучебными буднями в стиле худшего софткора — фуражки, трусы, бананы, БДСМ-атрибутика. Сложно судить, насколько это оригинально и смешно, потому что ролик оказался пародией на пародию — три года назад британские военные вспомнили о клипе «Satisfaction», выпущенном еще в 2003-м, и сняли примерно то же самое, что и российские студенты.

Реакция не заставила себя долго ждать, и оказалась, в общем-то, привычной — мало ли было за последние годы разных «пусси райот», «матильд» и «нуриевых», покушавшихся на это вот духовное «наше все». Руководство института назвало клип «отвратительным» и пригрозило студентам отчислением, Росавиация создала специальную комиссию для изучения видео, а региональная прокуратура взялась проверять его на качество использованных при съемках духовных скреп. Высказались и возбудились все — депутаты и преподаватели, чиновники и заслуженные летчики, попы и губернаторы, и их тирады так или иначе сводились к одному: стыд, позор, кошмар, наказать, вон из профессии. И данная история уже забылась бы к этому дню, как многие другие клипы с Ютьюба, если бы не одно «но».

Нездоровая реакция поборников нравственности вылилась в итоге в массовый флешмоб в поддержку ульяновских студентов — в Satisfaction Challenge уже поучаствовали спасатели и медсестры, летчики и учащиеся сельскохозяйственного и строительного техникумов, пловцы и члены конного клуба, парикмахеры и журналисты, петербуржские пенсионерки и даже израильские военные. И, по-моему, даже пятнадцать лет назад песенка «Satisfaction» не звучала столь часто как в холодном январе 2018-го, и, наверное, это еще отнюдь не предел.

У данной истории при всей ее абсурдности есть один несомненный плюс. Российские властьимущие, разумеется, не сказали ничего нового — они-то, видимо, никогда не были молодыми, не жили в студенческих общежитиях, не куражились и не протестовали, а рождались вместе с мигалкой и на бронированном мерседесе, в итальянском костюме и за дубовым столом (хотя, конечно, лучше, чтобы сразу в лаковом гробу). Именно им виднее, что хорошо, а что — плохо, именно они имеют право говорить про мораль и решать, чем нации гордиться, а по поводу чего неистово сокрушаться. А поскольку вся нынешняя российская духовность строится, как известно, исключительно на анально-генитальных фиксациях и желании поглубже залезть в трусы к согражданам, то гомоэротичные ульяновские летчики, что называется, сами подставились. Не нищеты же всем стыдиться, в конце концов.

Да, за жизнью палаты номер шесть всегда интереснее наблюдать со стороны, и даже с этого небольшого расстояния казалось, что от российского общества уже мало что осталось. Что все россказни про русский дух, про умение сочувствовать и сопереживать остались где-то в глупых старых сказках. Оказалось же, что не все потеряно, что находятся люди, у которых еще есть желание противостоять сползанию в советский маразм, даже если объектом риска является собственная карьера; в нынешние мутные российские времена это можно расценивать вполне как смелость. Наделили себя полномочиями читать нотации и отваживаетесь устраивать травлю? Ну так получите еще!

Любое новое поколение должно быть хотя бы чуточку лучше предыдущего — общеизвестный факт. И, видимо, у российских миллениалов все же есть будущее в своей собственной стране: внезапно оказалось, что там проживает не только плебейское стадо, облаченное в маечки со смеющимися «Искандерами», и не только сектанты Навального (пусть и прекрасные по отдельности). Уже не племя, но пока по-прежнему еще не общество; все-таки какой-то сдвиг к лучшему.

В бездуховных США, откуда, по мнению российских поборников нравственности, исходит все моральное зло, был такой киносериал — «Американский пирог»; пошлая и плоская комедия про стремящихся распрощаться с девственностью старшеклассников, которая, однако ж, умудрилась стать культурным явлением. Именно с этим проектом связывают окончательное падение «эпохи невинности», слом старых правил, провозглашение новых свобод, где личностное ставится выше общественного. Станет ли таким же событием Satisfaction Challenge, вопрос, конечно, открытый, но первый камень в стеклянную стену лицемерия и ханжества вполне успешно заброшен, и мне впервые за несколько лет не стыдно за бывших соотечественников. И пусть обшарпаны стены, пусть исподнее не от AussieBum, пусть замылено чувство прекрасного, но за эту попытку барахтаться в застоявшейся воде стоит, наверное, всех лишь поблагодарить. Ведь в стране, где сегодня каждый второй сознательно празднует труса, подобное дорогого стоит.

Не важно, что танцы грязные, зато помыслы чистые.

Вот такие пироги.

Дмитрий Шипилов, специально для «Гуляй Поля»