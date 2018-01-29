Застой болотной движухи

О российских политических акциях и состоянии общества. Общественно-политическая жизнь в России – это болото затянутое тиной. «Здравствуй, Леонид Ильич!», – вот, как можно охарактеризовать российскую реставрацию «застоя».

Российские акции протеста вызывают у меня смешанные чувства. Нельзя не уважать смелость людей, которые, несмотря на мороз и реальную возможность угодить в автозак, вышли на улицы городов РФ. Тем более, что бузить против Путина на несанкционированных митингах реально накладно из-за гигантских штрафов, а во многих случаях еще и опасно – кроме денег можно поплатиться свободой. Далеко не всегда на кону административный арест, для некоторых это годы тюрьмы, пишет на страницах «УНИАН» Роман Цимбалюк.

С другой стороны, протесты навальнистов никак не угрожают действующему режиму и власть прекрасно манипулирует несогласными, позволяя им «выпустить пар». Обычно на такие крайне редкие уличные акции выходят все, кому что-то не нравится: от националистов до защитников людей с нетрадиционной ориентацией. Ядро, по крайней мере в Москве, – молодежь, только-только получившая (а многим до этого еще расти) право голосовать. Эти парни и девчонки хорошо и грамотно говорят, громко кричат «Долой царя», чувствуют, что что-то не так, но что делать, реально никто не знает. Плана нет, в том числе, и у лидеров протеста. Потолок – пройтись с флагом РФ по тротуарам улицы Тверская и спеть песню украинских футбольных фанов про главу РФ.

Это прекрасно понимают в Кремле и, в отличие от ситуации с многотысячными протестами 2011-2012 годов, совсем не нервничают.

https://politua.org/2018/01/29/34763/

Полиция готова, и могла бы зачистить Пушкинскую в течении 3-5 минут, но на это никто не идет. Они же дети, пусть куражатся, завтра в любом случае им в школы и институты. Зачем повторять дурость киевского «Беркута», который избив студентов, дал старт Майдану?..

В Москве антипутинские речевки, которые звучат время от времени на протестах уже более десяти лет, ничего реально изменить не могут. Поэтому уже вторая несанкционированная акция Навального в Москве обходится без масштабных задержаний, да и в целом по России они не были массовыми. В этом просто нет смысла, хотя российский закон позволяет.

Российские правоохранители вообще не испытывают неудобств, кроме как необходимость долго стоять на морозе, и широкий ассортимент их средств защиты режима – слезоточивый газ, водометы, дубинки и резиновые пули – остается невостребованным.

Путин, напав на Украину, действительно переиграл разрозненную российскую оппозицию. Ведь половина его самых ярких противников, которые вытаптывали газоны в Москве, после 2014 года отправились в Украину устанавливать «русский мир» и «бороться с фашизмом». К нам поехали воевать частично леваки, частично националисты, частично просто особо впечатлительные дураки. Вернулись назад далеко не все.

Вопрос «Чей Крым» стал ключевым для большинства российский оппозиционных «лидеров». Часть из них стали не особо отличаться от Путина, часть маргинализировалась. Кто-то, как тот же Навальный, размышляет, что «Крым – не бутерброд».

Так что рассчитывать, что переизбрание действующего президента на четвертый срок будет напоминать 2012 год, не стоит. Тогда многие задавались вопросом: неужели еще 6 лет (такой президентский срок в РФ)? Теперь такого не будет. Теперь точно понятно, что еще очень долго.

В России все чаще звучит слово застой, недаром самые позитивные ассоциации – касаемо прошлого – у россиян вызывает фамилия Брежнева. И если все хотят застоя, укрытого железным занавесом, то неблагодарная задача – пытаться предугадать, у кого и когда лопнет терпение в этом царстве псевдопатриотического сна.

Оно может и не лопнуть вовсе.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»