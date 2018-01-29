123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Взгляд

Застой болотной движухи

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
29 января 2018

О российских политических акциях и состоянии общества. Общественно-политическая жизнь в России – это болото затянутое тиной. «Здравствуй, Леонид Ильич!», – вот, как можно охарактеризовать российскую реставрацию «застоя».

Российские акции протеста вызывают у меня смешанные чувства. Нельзя не уважать смелость людей, которые, несмотря на мороз и реальную возможность угодить в автозак, вышли на улицы городов РФ. Тем более, что бузить против Путина на несанкционированных митингах реально накладно из-за гигантских штрафов, а во многих случаях еще и опасно – кроме денег можно поплатиться свободой. Далеко не всегда на кону административный арест, для некоторых это годы тюрьмы, пишет на страницах «УНИАН» Роман Цимбалюк.

С другой стороны, протесты навальнистов никак не угрожают действующему режиму и власть прекрасно манипулирует несогласными, позволяя им «выпустить пар». Обычно на такие крайне редкие уличные акции выходят все, кому что-то не нравится: от националистов до защитников людей с нетрадиционной ориентацией. Ядро, по крайней мере в Москве, – молодежь, только-только получившая (а многим до этого еще расти) право голосовать. Эти парни и девчонки хорошо и грамотно говорят, громко кричат «Долой царя», чувствуют, что что-то не так, но что делать, реально никто не знает. Плана нет, в том числе, и у лидеров протеста. Потолок – пройтись с флагом РФ по тротуарам улицы Тверская и спеть песню украинских футбольных фанов про главу РФ.

Это прекрасно понимают в Кремле и, в отличие от ситуации с многотысячными протестами 2011-2012 годов, совсем не нервничают.

https://politua.org/2018/01/29/34763/

Полиция готова, и могла бы зачистить Пушкинскую в течении 3-5 минут, но на это никто не идет. Они же дети, пусть куражатся, завтра в любом случае им в школы и институты. Зачем повторять дурость киевского «Беркута», который избив студентов, дал старт Майдану?..

В Москве антипутинские речевки, которые звучат время от времени на протестах уже более десяти лет, ничего реально изменить не могут. Поэтому уже вторая несанкционированная акция Навального в Москве обходится без масштабных задержаний, да и в целом по России они не были массовыми. В этом просто нет смысла, хотя российский закон позволяет.

Российские правоохранители вообще не испытывают неудобств, кроме как необходимость долго стоять на морозе, и широкий ассортимент их средств защиты режима – слезоточивый газ, водометы, дубинки и резиновые пули – остается невостребованным.

Путин, напав на Украину, действительно переиграл разрозненную российскую оппозицию. Ведь половина его самых ярких противников, которые вытаптывали газоны в Москве, после 2014 года отправились в Украину устанавливать «русский мир» и «бороться с фашизмом». К нам поехали воевать частично леваки, частично националисты, частично просто особо впечатлительные дураки. Вернулись назад далеко не все.

Пехота Путина: кавказский вассал и его окружение

Вопрос «Чей Крым» стал ключевым для большинства российский оппозиционных «лидеров». Часть из них стали не особо отличаться от Путина, часть маргинализировалась. Кто-то, как тот же Навальный, размышляет, что «Крым – не бутерброд».

Так что рассчитывать, что переизбрание действующего президента на четвертый срок будет напоминать 2012 год, не стоит. Тогда многие задавались вопросом: неужели еще 6 лет (такой президентский срок в РФ)? Теперь такого не будет. Теперь точно понятно, что еще очень долго.

В России все чаще звучит слово застой, недаром самые позитивные ассоциации – касаемо прошлого – у россиян вызывает фамилия Брежнева. И если все хотят застоя, укрытого железным занавесом, то неблагодарная задача – пытаться предугадать, у кого и когда лопнет терпение в этом царстве псевдопатриотического сна.

Оно может и не лопнуть вовсе.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Алексей Навальный, Григорий Явлинский, Ксения Собчак, оппозиция, протесты, Россия

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены