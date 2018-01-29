В России стремительно вымирает население

Рубрика Telegram-канала «Политота»: «кому на Руси жить хорошо». В России упала рождаемость и выросла естественная убыль населения. В тоже время население России прирастает за счет иммигрантов из стран СНГ.

В 2017 году уровень рождаемости в России снизился сразу на 10,7%, следует из отчета Росстата. По подсчетам ведомства, за год в стране родились примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тыс. меньше, чем в 2016-м. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом последнего десятилетия; в последний раз меньше новорожденных в России было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн), сообщает Telegram-канал «Политота».

Спад рождаемости коснулся в 2017 году всех регионов России, за исключением Чечни, где за год родилось практически столько же детей, сколько в 2016-м, — 29,89 тыс. против 29,893 тыс. Разница настолько мала, что в пересчете на проценты Росстат изменения уровня рождаемости даже не заметил. В остальных регионах ситуация оказалась намного хуже: в некоторых спад рождаемости составил около 15%, а в Ненецком автономном округе достиг 16,5%.

Смертность в России в прошлом году также заметно снизилась: за год в стране умерли 1,824 млн человек, что примерно на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м. Однако даже снижение смертности до самого низкого в XXI веке уровня не помогло России сохранить естественный прирост населения, на смену которому пришла естественная убыль (за 2017 год — минус 134,4 тыс., в 2016-м было плюс 5,4 тыс.)

Несмотря на это, общее население России по итогам года несколько выросло (с 146,804 млн до 146,877 млн человек), что объясняется притоком мигрантов из других стран, главным образом с Украины, из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

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