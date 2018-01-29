У выезжающего из Украины в Россию гражданина обнаружили несколько паспортов

Мужчина задержан и передан правоохранительным органам для принятия правового решения.

Украинские пограничники задержали на пункте пропуска «Бачевск» 58-летнего гражданина Украины, который ехал в Россию с более 10 паспортными документами. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«На выезд из Украины прибыл рейсовый автобус марки «Neoplan» украинской регистрации, который следовал по маршруту Одесса-Москва. Во время проведения пограничного контроля, один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт, а также еще около 10 различных документов, выданных на других лиц», – говорится в сообщении.

Кроме этого, гражданин имел при себе шесть мобильных телефонов и два флеш-накопителя.

Пограничники передали мужчину соответствующим правоохранительным органам для принятия правового решения.

Государственная пограничная служба Украины