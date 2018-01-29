Людей с совестью в России осталось 5-6%, – экс-замглавреда «Московского Комсомольца»

Любая ложь разлагает личность. Одна большая ложь разлагает быстро, много небольших – постепенно, но результат один.

Человек перестает быть самим собой, закапывается в недоговорках и лицемерии, потом придумывает оправдания необходимости недоговорок и лжи. Этот результат, который я прогнозировал еще в 2014 году в отношении т.н. российской либеральной общественности, сейчас наступил. «Невпускание в себя» войны с Украиной, отворачивание интеллигентных лиц от убитых и изгнанных украинцев, от страданий крымских татар, на глазах разложило колоссальное количество личностей, пишет экс-замглавреда газеты «Московский Комсомолец» Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

Имею в виду тех, выбрал путь «активного выживания» в русском рейхе. Чего только не скажешь/напишешь, чтобы не тронули – и при этом еще сохранить лицо. Но сохранить получается только жопу.

Любая ложь разлагает личность. Одна большая ложь разлагает быстро, много небольших — постепенно, но результат один. Чело… Опубліковано Айдером Муждабаєвим 29 січня 2018 р.

Я уже очень мало слежу за русскими либералами, но в связи со вчерашними попытками протестов и «отважной» поездкой крестницы дяди Володи в Грозный начитался много чего/кого. Это хрестоматийная, описанная в книжках по истории третьего рейха моральная деформация, что сейчас в их головах творится.

Зато стало понятно, что в РФ нормальные люди есть, просто их очень мало – таких, кому не разбавишь мозг сказками про «эволюцию» и подобным бредом. Не расскажешь, что «Крым, Украина для нас больше неактуальны».

По моим оценкам, людей в полном смысле этих слов с достоинством, с совестью осталось в РФ не больше 5-6 процентов. Поэтому никакой эволюции, как и революции по-настоящему там не будет. Может быть только верховая смена режима после сильного давления извне. И когда это произойдет – возвращение награбленного преступной страной, ее лживым обществом.

А до тех пор я бы рекомендовал этим 5-6 процентам по возможности покинуть Мордор. С остальными в этом рейхе вы вплоть до его падения не найдете общего языка. Они могут вас лишь предать. Причем многие – из лучших либеральнейших побуждений. Мимикрия остатков «совести нации» в «вольнодумную интеллигенцию рехна» об этом с ясностью говорит.

Айдер Муждабаев, Facebook