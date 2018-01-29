Больше половины россиян хотят отдельный Интернет

Идея Чебурнета не умирает, и против нее менее трети граждан. Теперь большинство россияне хотят расширить его действия на страны БРИКС, при этом менее половины граждан считает Интернет полезным для российского общества.

Большинство россиян (58%) одобряет идею создания отдельного от глобальной сети «интернета», который будет работать в пределах стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает российское информационное агентство «РБК».

По его данным, против реализации этой идеи высказались только 29% респондентов. При этом особенно велика доля противников информационной изоляции в Москве и Санкт-Петербурге (39%), в сельской же местности, напротив, оказалось больше сторонников «отделения» (61%).

Отвечая на вопрос о том, с какой именно не входящей в БРИКС страной России стоило бы создавать собственный «интернет», россияне чаще всего упоминали Белоруссию (30%) и Казахстан (24%).

Преимущества создания отдельного «интернета» сторонники этой идеи видят в снижении угрозы атак хакеров и повышении уровня защищенности персональных данных, а также уменьшении количества «пропаганды». Оставшиеся в меньшинстве противники создания «БРИКС-интернета» говорят об угрозах ограничения связей с остальным миром.

«Крайне интересен тот факт, что в нашем обществе постепенно происходит переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства: если в 2000 году почти две трети граждан (64%) полагали, что его развитие полезно для нашего общества, то в 2018 году таковых стало меньше половины, 46%», – говорится в отчете ВЦИОМа.

«РБК»