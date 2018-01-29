Шанс на «крысиные бега»

Кремлевский доклад. США дадут российской элите шанс «кинуть» Путина. 29 января министерство финансов США, Национальная разведка и госсекретарь должны представить в Конгрессе «кремлевский доклад».

Он будет посвящен чиновникам и бизнесменам из ближайшего окружения президента России Владимира Путина и их активов за рубежом. Разговоры о докладе ведутся еще с осени 2017 года, как о времени «X» для российских элит. И хотя само обнародование доклада (в теории ее могут сделать закрытой) для фигурантов автоматически не несет никаких юридических последствий, оно уже является сигналом для мирового сообщества, что с этими людьми и их структурами иметь дело — токсично. Кроме этого, физические и юридические лица, которые будут в докладе, могут попасть под санкции в соответствии с Законом «О противодействии противникам Америки с помощью санкций», подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа, пишет Андрей Коваленко на страницах «Depo.Мир».

Впрочем, важно понимать, что вообще это за доклад, и какую цель преследуют США.

Что это за «Кремлевский доклад»

Уже упомянутый Закон о противодействии противникам США, где такими были названы Россия, Иран и КНДР, в разделе о русских содержал пункт 241. Согласно ему, не позднее 180 дней после вступления закона в силу министр финансов должен передать комитетам Конгресса подробный доклад по российским «олигархам и полугосударственным структурам». 29-го января как раз истекают 180 дней. Сам Закон был ответом на действия, в частности, России в Украине. Но главным стимулом к ​​его принятия стало вмешательство россиян в президентские выборы США.

В «Кремлевском докладе» должна быть задокументирована вся российская верхушка, а также их состояние и зарубежное имущество. Критерием отбора должна была стать близость этих людей к Путину и режиму, «индикаторы коррупции», деловая активность, размер капиталов и активов.

Доклад также должен описать связи этих россиян с американской экономикой, оценить эффект возможных санкций. Он ожидаемо будет открытым, хотя может содержать закрытую часть. Но публикация до сих пор под вопросом.

Это, в частности, может зависеть и от последней встречи Волкера с Сурковым по Украине и месседжи, которые принял и понял Кремль. Если вспомнить, то Сурков заявил о «вполне реализуемой» концепции США по Донбассу, которую в Кремле будут изучать. Она касается преимущественно миротворцев.

Сам доклад, как писал Bloomberg, не имеет прямой юридической силы, из-за чего в Минфине США ломали голову над тем, чтобы документ не ассоциировался со списком санкций. Именно для этого часть доклада также могут засекретить.

Кто может попасть в «Кремлевский доклад»

В СМИ еще с осени фигурировали некоторые фамилии, например, Алишера Усманова, Романа Абрамовича, Михаила Фридмана, Олега Дерипаски и др. Всего в средствах массовой информации называлась цифра из 50 олигархов, которая благодаря их родственникам может вырасти до 300 человек. Что интересно, 26-го января Минфин США уже опубликовал расширенный список санкций за агрессию России в Украине. Туда попала, в частности структура владельца «Северстали», самого богатого российского олигарха по версии Bloomberg Алексея Мордашова ($21,3 млрд) «Силовые машины». Поэтому его появление ожидается и в «кремлевском докладе». Впрочем, по информации Financial Times, Мордашов не часто рассматривается близким к Путину.

Как сообщил Bloomberg, некоторые предприниматели, опасаясь включения в список, провели стресс-тесты своих инвестиций, другие переводили активы в кэш. Вот только никаких фамилий издание не называет.

Для возможных фигурантов доклада есть термин senior foreign political figures — высокопоставленные иностранные политические фигуры. Его значение слишком широкое, потому что это могут быть как действующие, так и бывшие кремлевские чиновники, ТОП-менеджеры и другие деятели вместе с родственниками.

Кроме этого, в документе должна быть представлена ​​информация о российских полугосударственных структурах, включая их руководство и бенефициаров владельцев.

Понятие полугосударственных структур также размытое, но в целом ими могут быть организации, которые являются независимыми от правительства, но государство или владеет значительной долей в них, либо существенно влияет на них, или такие организации выполняют правительственные функции.

Эксперт по экономике Восточной Европы, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд предполагал, что в докладе кроме олигархов, находящихся под санкциями, будут новые люди — так называемые «кошельки» Путина. Среди них он выделял тех, кто хранит деньги российского президента, например, виолончелиста Сергея Ролдугин. После публикации «Панамского досье» в 2016-м о его миллиардных активах узнали все. А до этого Ролдугин был малоизвестным другом Путина. Также Аслунд прогнозировал, что в докладе появятся дети людей из окружения президента.

Как рассказал «Радио Свобода» главный американский специалист по вопросам санкций Даниэл Фрид, бизнес и банки будут держать дистанцию от российских олигархов и лиц из круга президента России Путина, которые будут упомянуты в «Кремлевской докладе». Даже несмотря на то, что он не несет юридических последствий для фигурантов.

Также Фрид сообщил, что некоторые российские политики и бизнесмены обращаются к американским лоббистам и бывшим чиновникам с просьбами помочь не попасть в список. А часть россиян вообще избавляется иностранных активов, которые могут пострадать после публикации доклада.

В чем главная задача США

Раскол элит внутри России — это главный результат, который может последовать после публикации. В теории, в окружении Путина может усилиться недовольство и сомнения в правильности выбранного курса, и появиться желание договариваться с Западом ради того, чтобы сохранить свои активы. Банально — бросить Путина, как это сделал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков. Он выбрал собственную неприкосновенность и жизнь в США в обмен на секреты о российской допинговой программе. Его показания стали ключевыми в вопросе отстранения России от ОИ-2018, недопущения туда большого количества звездных спортсменов и отобранных медалей Сочи-2014.

И именно то, что «Кремлевский доклад» не несет никаких юридических последствий — это как намек «товарищам»: у вас еще есть время подумать и начать договариваться. Потому что в любой момент, в случае продолжения агрессивной политики Кремля, доклад станет основой для внедрения новых санкций. Каких? Это тоже вопрос открытый. Возможно, за Донбасс — если по миротворцам Сурков и Волкер опять не договорятся. Или за вмешательство России в промежуточные президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре — почему бы и нет.

Важно понимать, что после публикации доклада практически закончится период, когда российский бизнес мог спокойно зарабатывать деньги в России и тратить на Западе, покупая активы и др. А главное при этом — быть против Запада, что вписывалось в концепцию существования Кремля.

В ноябре 2017 агентство Reuters опросило два десятка человек в деловых и политических кругах России, которые рассказали, что среди бизнесменов царит «атмосфера страха и беспокойства», поскольку «судиться за свои активы против США трудно».

Как реагирует Кремль

В декабре 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что с помощью «Кремлевского доклада» Вашингтон пытается поссорить Путина с российской бизнес-элитой. А 12 января 2018 года он заявил, что Москва ответит на «Кремлевский доклад»: «Принцип взаимности остается краеугольным камнем». Замглавы МИД Рябков считает доклад попыткой повлиять на выборы.

Но несмотря на подобного рода заявления, Кремль пытается успокоить бизнес. В частности, в 2017 году вместо одной ежегодной встречи бизнеса с Путиным их было две. Президент России обещал упростить бизнесменам доступ к госзакупкам, дискуссию о налоговой конструкции будущего, которая больше не будет давить на бизнес, либерализацию законодательства и другие приятности, в том числе и для иностранцев.

Но несмотря на это, как отмечал Аслунд, в России увеличилось количество богатых людей, которые хотят получить гражданство Мальты.

Если к этому добавить, что за 11 месяцев 2017 года по официальным данным из России вывели $28 млрд, все уже совсем плохо и богатые россияне понимают, куда все идет. Осталось только, чтобы это поняло ближайшее окружение Путина.

Могут ли быть санкции после доклада

Решение о санкциях должна принимать администрация США.

В статье 231 Закона о противодействии противникам США говорится, что через 180 дней после его вступления в силу президент должен ввести пять или более санкций, перечисленных в статье 235, в отношении юридических и физических лиц, которые «сознательно участвуют в значительных финансовых операциях с лицами, входящими в оборонительный или разведывательный сектор правительства России или действуют от их имени, в частности ФСБ «.

Трамп также может вывести любое лицо из-под санкций, но ему нужно предоставить письменное заверение и обоснование в Конгресс. Республиканцы и демократы выступали за усиление санкционного давления. Трамп, крайней мере на словах, хочет наладить диалог с Москвой. Усилением санкций в теории может быть опубликованный ранее список Минфина. А доклад так и останется окном возможностей для российской элиты «кинуть» Путина накануне президентских выборов. Или инструментом давления, который заставит хозяина Кремля изменить курс, в частности в Украине. Если же нет — следующий санкционный шаг будет лишь вопросом времени, а выдавливание значительного количества российских олигархов из Западного мира — задачей, которая реализуется на начальном этапе.

Андрей Коваленко, «Depo.Мир»