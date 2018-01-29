Самые частые гости в Украине – молдаване, беларусы и россияне

Граждане Молдовы, Беларуси и России чаще всего въезжают в Украину среди прочих государств.

TOP-10 иностранных государств, граждане которых пересекают границу на въезд в Украину, обнародовала Государственная пограничная служба Украины. Об это ведомство сообщило в своем официальном Twitter.

TOP10 іноземних держав, громадяни яких перетинають #кордон на в'їзд в Україну. pic.twitter.com/b1wvX2NhPl — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) January 29, 2018

Польша и Венгрия занимают в этом перечне 4-ю и 5-ю позицию, Румыния и Словакия – две последующие.

Замыкают первую десятку стран, граждане которых посещают Украину, Турция, Израиль и Германия.

Государственная пограничная служба Украины