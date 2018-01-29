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Новости

Самые частые гости в Украине – молдаване, беларусы и россияне

Государственная пограничная служба Украины
29 января 2018

Граждане Молдовы, Беларуси и России чаще всего въезжают в Украину среди прочих государств.

TOP-10 иностранных государств, граждане которых пересекают границу на въезд в Украину, обнародовала Государственная пограничная служба Украины. Об это ведомство сообщило в своем официальном Twitter.

Польша и Венгрия занимают в этом перечне 4-ю и 5-ю позицию, Румыния и Словакия – две последующие.

Рейтинг стран по количеству посещений Украины гражданами этих стран.

Замыкают первую десятку стран, граждане которых посещают Украину, Турция, Израиль и Германия.

Государственная пограничная служба Украины

Tags: война, граница, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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