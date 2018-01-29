Австралия не поддержала стратегию США в отношении России и Китая

В Австралии не считают Россию и Китай серьезной угрозой миру, такой как международный терроризм или «Исламское государство».

Правительство Австралии дистанцировалось от разработанной США новой стратегии национальной обороны, в которой Россия и КНР названы более серьезной, чем терроризм, угрозой миру и безопасности. Об этом заявила австралийский министр иностранных дел Джулия Бишоп в интервью телеканалу Sky News Australia, передает «Интерфакс-Украина».

«У нас точно другая точка зрения на Россию и Китай. Мы не видим военной угрозы Австралии со стороны России и Китая», – сказала Бишоп.

«Мы продолжаем тесно работать с Китаем. Мы проводим с Китаем, как и другими странами региона, совместные военные учения, и продолжим это», – отметила она.

Телеканал напоминает, что австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл ранее также заявил, что «кроме Северной Кореи ни одна страна региона не проявляет враждебности по отношению к Австралии».

Вместе с тем, министр обороны страны Марис Пейн недавно заявила, что Австралия «разделяет озабоченности», выдвинутые в американской оборонной стратегии.

Как известно, в обновленной стратегии национальной безопасности США угрозами признаны Россия, Китай, КНДР, Иран и террористические организации ИГИЛ и «Аль-Каида».

«Интерфакс-Украина»