МИД Украины потребовал прекратить политические репрессии в Крыму

Глава украинского МИД требует остановить бесчинство российских оккупантов на оккупированном полуострове.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что весь демократический мир требует от России прекратить нарушать права человека в оккупированном Крыму. Об этом написал глава украинского внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

«Российские оккупанты ворвались на встречу общественного объединения «Крымская солидарность». Это же надо так бояться того, что крымчане помогают друг другу и поддерживают семьи политзаключенных», — написал министр.

Рос окупанти увірвались на зустріч гром.об’єднання «Кримська солідарність».Це ж треба так боятися того,що кримчани допомагають один одному і підтримують сім‘ї політв‘язнів.

Припинити порушення прав людини&політ переслідування в окуп Криму-вимога всього демократичного світу до РФ. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 29, 2018

Он добавил, что требование всего демократического мира к России – прекратить нарушение прав человека и политическое преследование в оккупированном Крыму.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что сотрудники российского ОМОНа в субботу прервали заседание общественной инициативы «Крымская солидарность» в Судаке в оккупированном Крыму.

Силовики заявили, будто им поступил звонок о том, что «по данному адресу проходят собрания с оружием».

Как заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, силовики впервые появляются на заседании общественной инициативы «Крымская солидарность».

Джеппаров призвал украинскую власть в лице президента Петра Порошенко, Верховной Рады и других госорганов отреагировать на ситуацию в Судаке.

«Гуляй Поле»