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Новости

МИД Украины потребовал прекратить политические репрессии в Крыму

«Гуляй Поле»
29 января 2018

Глава украинского МИД требует остановить бесчинство российских оккупантов на оккупированном полуострове.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что весь демократический мир требует от России прекратить нарушать права человека в оккупированном Крыму. Об этом написал глава украинского внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

«Российские оккупанты ворвались на встречу общественного объединения «Крымская солидарность». Это же надо так бояться того, что крымчане помогают друг другу и поддерживают семьи политзаключенных», — написал министр.

Он добавил, что требование всего демократического мира к России – прекратить нарушение прав человека и политическое преследование в оккупированном Крыму.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что сотрудники российского ОМОНа в субботу прервали заседание общественной инициативы «Крымская солидарность» в Судаке в оккупированном Крыму.

Силовики заявили, будто им поступил звонок о том, что «по данному адресу проходят собрания с оружием».

Как заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, силовики впервые появляются на заседании общественной инициативы «Крымская солидарность».

Джеппаров призвал украинскую власть в лице президента Петра Порошенко, Верховной Рады и других госорганов отреагировать на ситуацию в Судаке.

«Гуляй Поле»

Tags: крым, МИД Украины, оккупация, Павел Климкин, Россия, Судак

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