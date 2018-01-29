В ОРДЛО из аптек исчезли лекарства украинского производства

На отсутствие украинских лекарств жалуются жители ОРДЛО, которые теперь стараются их достать через родственников в Украине. Как говорят сами жители оккупированных территорий – украинские лекарства и качественней и дешевле их российских аналогов.

Во временно оккупированном Луганске исчезли в аптеках лекарства украинского производства. Об этом сообщает «ЛІГАБізнесІнформ», ссылаясь на слова местных жителей.

«Если раньше, как говорится, нужно было знать места, где и когда их купить, то сейчас их практически нет», – сказал местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Луганчанка Марина уточнила, что просит родных покупать лекарства украинского производства в Станице Луганской, которая находится в 12 километрах от города.

«Нас спасает Станица (подконтрольная Украине территория, – ред.), прошу родственников, они покупают хотя бы от гриппа и простуды ребенку. Не сравнить цены и качество, наши (украинского производства, — ред.) значительно эффективнее и дешевле», – объяснила Марина.

Жители захваченного российскими гибридными войсками Донецка уточнили, что в городе есть некоторые украинские лекарства, но они дороже, как минимум, в два раза.

«Цитрамон Дарница точно есть. Но даже на него очень большая накрутка, много российских и болгарских», – сказала дончанка Ирина.

Она добавила, что, например, таблетки Тамипул можно купить от 500 рублей. В Киеве эти лекарства стоят в среднем 120-130 грн.

Как известно, «ДНР» и «ЛНР» – террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

«ЛІГАБізнесІнформ»