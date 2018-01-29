Стало известно, как Украина могла бы защитить Крым от оккупации

Экс-глава разведки рассказал, как можно было защитить Крым от оккупации. Для этого можно было задействовать центральные аппараты силовых ведомств.

В конце зимы — начале весны 2014 года Украина имела все военно-политические возможности, чтобы удержать Крым. Об этом в эфире радио Hayat заявил генерал армии в отставке, бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж, сообщает со ссылкой на QHA издание «Деловая Столица».

«Еще до заседания СНБО было предложено исполняющему обязанности президента сформировать сверхмощные силы центральных аппаратов СБУ, «Альфы», пограничников и МВД, то есть преданных людей центральных аппаратов. Чтобы несколько десятков тысяч срочно были перемещены ночью в Крым, заняли все базы, задержали Аксенова и Константинова, а также задержали на базах дислокации всех представителей российского «казачества». Это было в компетенции СБУ. Согласно закону, не дожидаясь решения СНБО, нужно было действовать мгновенно. Тем более, все эти люди – и Аксенов, и Константинов, и Цеков находились в активном изучении спецслужб Украины», – поделился своими воспоминаниями Маломуж.

По его словам, если бы власть тогда поступила так, как рекомендовали профессионалы МВД, СБУ и военного сектора, то «мы бы не имели проблемы Крыма.»

«Деловая Столица»