США готовятся поставить Javelin в Украину

США начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В США считают, что Javelin – исключительно оборонительное оружие, а поставкие противотанковых комплексов – повысит обороноспособность Украины. Как пишет «Радио Свобода», об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

«Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил», – сказал он.

Он подчеркнул, что Javelin – оборонная техника.

«Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение, тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это – именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», — отметил Волкер.

Также он добавил, что в США надеются заполнить некоторые «белые пятна» в оборонных мощностях Украины, «чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта».

«Это меньшее, чего бы мы хотели», – заявил спецпредставитель США.

Как сообщала «Гуляй Поле», ранее стало известно о намерениях США поставить в Украину 35 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет к ним. Причем эти поставки будут осуществлены в рамках американской помощи украинским военным.

«Радио Свобода»