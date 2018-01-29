Мировые банки будут сторонится фигурантов «Кремлевского доклада»

Представители крупного мирового бизнеса так же предпочтут держатся на расстоянии от кандидатов на санкции.

Бизнес и банки будут держать расстояние от российских олигархов и лиц из круга президента России Владимира Путина, которые будут упомянуты в так называемом «Кремлевском докладе» администрации США. Об этом рассказал американский специалист по вопросам санкций Даниэл Фрид в интервью «Радио Свобода».

«Этот перечень не будет иметь юридических последствий, но выглядит как список фигурантов будущих потенциальных санкций. И это точно означает, что бизнес и банки будут держать расстояние от людей, которых в нем назовут», – сказал Фрид, который координировал санкционную политику в администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

«Потому что это достаточно очевидно: рано или поздно, если Россия продолжит свою агрессивную деятельность … например, если Россия попытается вмешаться в промежуточные американские выборы в ноябре этого года, – Конгресс или администрация передвинут фамилии из этого списка уже собственно в санкционный список», – пояснил он.

Он обратил внимание на особенность ожидаемого доклада: в него впервые к фактическому «черному списку», который формально еще не является списком подсанкционных лиц, включат не только российскую политическую и бизнес-элиту, но и членов их семей.

«Люди ответственны за свои действия. И если ребенок коррумпированного бизнесмена получает серьезную позицию только потому, что к этому причастен его отец, коррумпированный бизнесмен, – это может быть основанием, чтобы поместить этого человека в список», – отметил Фрид.

«Путинский режим показывает огромную чувствительность, когда расследователи идут за денежными потоками … Думаю, есть основания, почему российская элита, сплоченная вокруг Кремля, нервничает по поводу того, что их разоблачат», – добавил бывший чиновник администрации США.

Дэниел Фрид также прокомментировал ожидаемые утверждения России о том, что санкции Запада ей не страшны, так: «Эффект от санкций накапливается со временем. Мы знаем это еще с советских времен. Мы оказывали давление на Советский Союз много лет – еще администрация Рейгана, президента США 1981-1989 годов, это начала. И тогда «советы» тоже говорили: «А мы не обращаем внимания», «а нет никакой разницы». И видите, как в конце концов все это вернулось … Хотел бы, чтобы об этом помнили».

В понедельник, 29 января, Министерство финансов США должно передать в Конгресс документ, который пресса прозвала «Кремлевским докладом» – перечень российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Это будет только первый из целого ряда документов, которые готовят несколько американских ведомств в исполнение принятого в прошлом году в США закона.

Нынешний отчет сам по себе не будет предусматривать введение санкций против упомянутых в нем, но создаст фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

«Радио Свобода»