На «Забастовка избирателей» в Москве собравшиеся пели известную песню о Путине

В России на акции протеста спели знаменитый хит харьковских ультрас про Путина.

В Москве участники «Забастовки избирателей» спели давно известную в Украине и не только песню «Путин – ху * ло». Событие, случившееся на Манежной площади в самом центре Москвы, сняли на видео, пишет «Украинская Правда» со ссылкой на телеканал «ZIK».

Видео в Twitter опубликовал российский блогер Plushev. Отметим, что участники акции протеста «Забастовка избирателей» хотят убедить граждан РФ не идти голосовать на выборах президента России в марте.

Забастовщики идут на Манежку, времени поют известную украинскую песню pic.twitter.com/i0v2DPKePf — Plushev (@plushev) January 28, 2018

Инициатором протестов является оппозиционер Алексей Навальный, которого днем ​​задержали правоохранители и отпустили из ОВД под обязательство о явке на суд.

«Забастовщики идут на Манежку, времени поют известную украинскую песню», – прокомментировал видео блогер.

На снятых кадрах – группа людей, которые скандируют строки песни.

Как известно, 28 января в Москве полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального, который призвал россиян выходить на акции и бойкотировать выборы президента-2018 и их результаты.

По данным правоохранителей, в отношении Навального составят протокол об админнарушении по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В 46 городах РФ прошли акции и марши «Забастовка избирателей». По данным правоохранителей, участие в них приняли всего 3,5 тысячи человек.

Как сообщает российский независимый правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо, на акциях было задержано не менее 250 человек.

«Украинская Правда»