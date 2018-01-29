Волкер прокомментировал встречу с Сурковым

Волкер рассказал, почему США не согласны с позицией РФ по миротворцам.

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал неприемлемым российский проект резолюции о размещении миротворцев в ОРДЛО. Об этом американский дипломат заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

«Россия предложила другую концепцию – так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы», – объяснил Волкер.

Он подчеркнул, что США не могут согласиться с таким предложением.

«Такая концепция не обеспечит безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки», – пояснил Волкер.

Он добавил, что восстановление контроля над украинско-российской границей сможет создать предпосылки для реализации Минских договоренностей.

Волкер заявил, что Россия играет ключевую роль в конфликте на Донбассе и должна согласиться прекратить его.

«Очень важно коммуницировать с РФ напрямую. Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт, поэтому диалог – очень важен», – заявил он.

«Не так важно, в каких вопросах мы согласны с позицией РФ, как то, в чем наши взгляды расходятся и удастся ли договориться, что с этим делать», – добавил Волкер.

Он отметил, что по международным законам «Минские соглашения» считаются действительными и «вызов – в том, как их имплементировать».

Также он отметил, что «не слышал, чтобы Россия называла себя миротворцем в отношении Украины» в решении вопроса Донбасса.

«Они говорят, что не принимают непосредственного участия (в конфликте), что это (боевики) – российские добровольцы, которые перешли границу, чтобы помочь местным сепаратистам, которые борются за свои цели в Украине. Но мы знаем противоположное и видели собственными глазами, что это – некорректное описание того, что происходит», – заявил Волкер.

«Скорее, Россия дала указание, контролировала и способствовала этому с самого начала, однако она отвергает такое участие», – отметил он.

Как сообщало «Гуляй Поле», помощник президента РФ Владислав Сурков по итогам встречи с Волкером заявил, что предложения США по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе «выглядят вполне реализуемыми», главное в них – «достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений».

«112 Украина»