ОРДЛО: «недержание» боевиков и другие финты ушами

Что не поделили Захарченко с Пасечником и телефонный «днр-туризм». Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Вашингтон перестал тянуть с обнародованием обновленного санкционного списка в отношении оккупантов с коллаборантами и еще до завершения в Эмиратах встречи Волкера с Сурковым сделал это. Все это в обзоре Олега Полищука на страницах «Деловой Столицы».

Провал имитации затишья перед встречей Волкера и Суркова

Как только 23 января в Украину прилетел спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в рамках своей подготовке к предстоящей в Дубае встрече с путинским советником Сурковым, все орудия российских войск на Донбассе неожиданно затихли. В результате американец в какой-то мере даже похвалил данные усилия Кремля. «Вчерашнее соблюдение перемирия показывает, что мира можно достичь только с политической волей», – написал Волкер у себя в Twitter 24 января. И, похоже, сглазил – в тот же день оккупационные войска обстреляли позиции украинской армии в Приазовье даже не из стрелкового оружия, а из минометов.

То есть терпения оккупантам хватило лишь на полтора суток, а дальше они вообще вернулись к своей постоянной практике нарушения режима прекращения огня по всей линии фронта, правда, преимущественно в ночное время в надежде на крепкий сон сотрудников ОБСЕ. Но те не спали, а даже рассмотрели в действиях боевиков подготовку к новой эскалации. «Наши беспилотники зафиксировали много новых траншей. Повсюду видим значительное количество вооружения в окопах и блиндажах», – заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, добавив, что территории в зоне боевых действий стали минироваться еще больше.

Чтобы несколько размыть эту неприглядную картинку, что явно ослабляла переговорные позиции Суркова перед его дубайским рандеву с Волкером, советник Путина включил «миротворческий» тон для контролируемых им «голосов Донбасса». Сначала «спикер парламента ДНР» Пушилин ни с того, ни с сего озаботился продлением мандата на деятельность СММ ОБСЕ на Донбассе, нынешний срок которого заканчивается аж в марте. А затем уже сам главарь «молодой республики» Захарченко заявил, что в его последнем «указе» о создании призывных комиссий нет ни слова о мобилизации. «Нужно определить статус жителей республики, подлежащих призыву на военную службу – то есть предоставление им отсрочки, освобождения от призыва или зачисления в запас», – весьма путано обрисовал он задачу этих комиссий.

https://politua.org/2018/01/29/34651/

Как бы то ни было, но Вашингтон перестал тянуть с обнародованием обновленного санкционного списка в отношении отдельных российских компаний и персонально оккупантов с коллаборантами и еще до завершения в Эмиратах встречи Волкера с Сурковым сделал это. Тем более что и сам рупор Путина Песков в день данного дубайского переговорного раунда дал всем весьма категоричный совет: «Ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное». Что же касается санкций, то под новую раздачу американского Минфина попало 21 физическое лицо, среди которых оказались десять так называемых «министров» из квазигосударственных образований «ДНР» и «ЛНР».

А именно: «министр информации «ДНР» Антипов, «и. о. министра промышленности и торговли «ДНР» Грановский, «министр финансов «ДНР» Матющенко, «министр иностранных дел «ДНР» Никонорова, «глава МГБ «ДНР» Павленко, «и. о. министра юстиции «ДНР» Радомская, «министр доходов и сборов «ДНР» Тимофеев, «и.о. министра экономического развития «ЛНР» Костенко, «министр труда и социальной политики «ЛНР» Малахова и «и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности «ЛНР» Мальгин. А также, что наиболее ценно, такой себе житель иркутского Братска Пашков, являющийся гендиректором ФСБ-корпорации «Внешторгсервис», отжавшей в ОРДЛО большинство крупных предприятий.

Что не поделили Захарченко с Пасечником

Кстати, зря год назад во время «национализации» у Ахметова его донбасских активов «Внешторгсервис» не отхватил себе и ахметовскую Зуевскую ТЭС, которая тогда перешла во «внешнее управление» возглавляемого Захарченко «Совмина «ДНР». Внутри Лубянки порешать все вопросы работы данной теплоэлектростанции с представителем прямого ФСБ-правления в «ЛНР» Пасечником было раз плюнуть. Теперь же ситуация грозит превращением в глобальное противостояние между этими двумя оккупационными администрациями России в ОРДЛО.

Все дело в том, что на сегодняшний день на складах Зуевской ТЭС осталось всего 4 тысячи тонн угля, хотя в месяц она потребляет до 120 тыс. т. топлива. Даже в режиме полнейшей экономии до окончания отопительного сезона этой ТЭС, которая поставляет электроэнергию не только в захваченную российской армией часть Донетчины, но и на оккупированную Луганщину, необходимо хотя бы 30 тыс. т. угля. Однако из Кузбасса (а Зуевская ТЭС может использовать только уголь марки «Г», который добывается или на шахтах Павлограда и Доброполья Украины, или российского Кузбасса) его не хотят поставлять бесплатно.

С жителей ОРДО Захарченко еще может как-то выбивать деньги за поставленную электроэнергию, а вот с ОРЛО – дудки. Конечно, луганчане достаточно исправно платят за «коммуналку», но все деньги идут в карман Пасечнику и его камарильи, причем с концами. В итоге «ЛНР» не платит не только Украине за поставленную воду, но и «республике-сестре» за свет, а решить данную проблему «по-хорошему» и у политического куратора оккупированного Донбасса Суркова, и у экономического – вице-премьера РФ Козака – никак не выходит, добраться до чекиста Пасечника у них, как говорится, руки коротки. Посему выход всевозможных «торговых войн» между якобы дружественными «ДНР» и «ЛНР» на новый уровень – дело весьма краткосрочной перспективы.

Телефонный «днр-туризм»

А пока все без исключения жители ОРДО продолжают страдать из-за отсутствия мобильной связи единственного на этой территории украинского оператора Vodafone. В отличие от жителей ОРЛО, которые тихо радуются своими преимуществами над донетчанами, горловчанами и прочими макеевцами и енакиевцами, ведь с 19 января у них с Vodafone все ОК. Тем временем, главный «минсдох «ДНР» Тимофеев, упоминаемый в вышеприведенном санкционном списке США, продолжает потирать руки – подконтрольный ему нелегальный местный оператор «Феникс» ежедневно срывает «джек-пот». Потому что очереди за «фениксовскими» симками в оккупированном Донецке так и выстраиваются с пяти утра, позволив реализовать за каких-то пару недель почти 1 млн. никому ранее не нужных стартовых пакетов.

И доколе такой ажиотаж среди населения ОРДО не прекратится, ближайшему подельнику Захарченко – Тимофееву по кличке «Ташкент» – как-то совсем не с руки давать отмашку на возобновление работы Vodafone на «подведомственной территории» (а делается это одним щелчком рубильника, подающим электроэнергию на находящееся в «ДНР» оборудование мобильного оператора). Сложившаяся ситуация, между прочим, позволила развиться на оккупированной части Донетчины еще одному, весьма уникальному бизнесу – телефонному туризму. Это когда предоставляются услуги по подвозке истосковавшегося по Vodafone абонента к месту, где ловит связь. Например, один из пешеходных мостов над железной дорогой близ Донецка уже превратился в такой себе «переговорный пункт», где на морозе толпятся говорящие по телефону люди.

В пору бы наладить подобные тур-поездки в соседнюю «ЛНР» и даже организовать там стационарные пункты для телефонных разговоров с обогревом. Само собой, за отдельную плату, куда даже можно включать «чай, кофе, капучино». Впрочем, в силу нынешних сложных отношений Захарченко с Пасечником такой «стартап» выглядит слишком опасным в его реализации, причем как для потенциальных «предпринимателей», так и для их возможных клиентов.

Олег Полищук, «Деловая Столица»