Пехота Путина: кавказский вассал и его окружение

Кадыровская Чечня – это действительно протекторат. Бандитский протекторат Путина, где царит самый чистый, неразбавленный путинизм, не прикрытый никакими обертками.

Кадыровская Чечня – это такая же, как и вся Россия – мракобесная бандитская диктатура, просто доведенная до логического конца. Об этом пишет в своем материале портал «Путинизм», посвященный криминальному миру России и его крепкой спайке с властью.

«Чечня – круто!»

Знакомьтесь, друзья, на фото ниже – два джентльмена, один из них герой России, а другой – «Новороссии».

Начнем с того, который слева:

Это Адам Делимханов по кличке «Палач», двоюродный брат Кадырова. Герой России, депутат Госдумы. Когда-то был водителем у террориста Салмана Радуева. В 1999 перешел на другую сторону, получил погоны МВД РФ. Обычная история обычного кадыровца. Но поскольку близкий родственник Кадырова – быстро пошел в гору, ныне – второй человек в Чечне. Вице-Рамзан.

Кличка «Палач» у него не случайно. Он у Кадырова штатный киллер. В этом качестве Делимханов проявил себя не раз. Например, устранил двух братьев Ямадаевых (оба герои России), т.к. они мешали герою России Кадырову. За что в 2009 был даже в объявлен в розыск Интерпола по требованию ОАЭ. Один из братьев Ямадаевых тогда получил три пули в спину в Дубаи. Исполнителей взяли, и полиция довольно быстро установила, что их прислал «Палач».

Кадыров тогда всячески ублажал правящего эмира, чтоб его брата убрали из Интерпола. Но по законам шариата для этого требовалось примирение убийц с родственниками убитого (это не возбраняется делать за деньги). Что и произошло в 2011 г., после чего запрос ОАЭ был отозван.

Также Делимханов не только спец по убийствам, но и по героину. С 2014 г. он – под санкциями США как член наркокартеля «Братский круг», который завозит афганский героин в Россию и далее в Европу. По мнению американских властей вице-Рамзан работает с Гафуром. Гафур-Арсланбек Рахимов (он же Гафур, Гафур Черный, Пирожок) – узбекский бандит, героиновый король Центральной Азии.

Подручный террориста Радуева, наемный убийца, наркобарон по герычу – а неплохая биография для героя России.

Это был джентльмен, который слева. А теперь – который справа.

А справа у нас Тимур Тамаев по кличке «Дикий», чеченский уголовник, а ныне тоже кадыровец. В 2014-15 гг. воевал на Востоке Украины в Краснодоне во главе «группы Дикого». Краснодон – это где в 1942-43 гг. была «Молодая гвардия», герой Советского союза Олег Кошевой и т.д. Новые времена – новые герои. Теперь местные антифашисты – это «Дикий» с абреками.

Прославился «Дикий» на всю Россию на обратном пути из Краснодона в Чечню в мае 2015 г. Он и еще один чеченец в поезде издевались над русским парнем, снимая это на видео, которое потом выложили в Интернет. Жертву там бьют, унижают и заставляют сказать на камеру «Чечня – круто!».

Жертва сначала не горит желанием. «Половина моих друзей погибла в Чечне», – говорит он. «А какого х** они в Чечню ездили? Чечня же к вам не ездила… Правильно? ! (бьет по лицу)… Еще раз поедут,б** – вы**бу! Скажи Чечня – круто!». Тимур Хаджиевич Тамаев по кличке «Дикий» все больше входит в раж.

И в конце насмерть перепуганный паренек заявляет в камеру о крутизне Чечни достаточно громко, чтобы «Дикому» понравилось.

Можно, конечно, тут спекулировать, что вот, полюбуйтесь: «Русский мир» в путинской России. Но дальше, друзья, будут точно такие же фото забитых и насмерть запуганных чеченцев (теми же кадыровцами). Бесправие в путинском государстве, оно всеобщее, всех касается. Ну а в остальном вы меня поняли, да.

Но это только присказка…

Падишах

В декабре 2015 г. Айшат Инаева, соцработник из Надтеречного района Чечни, разместила в Интернете аудиозапись с обращением к Кадырову. 2-минутная речь была актом отчаяния: женщина пожаловалась на низкую зарплату и поборы, которые взимает начальство с чеченских бюджетников:

«Что же вы с нас хотите? Вы же не даете нам толком и донести зарплату до дома. Есть положено только вам? Пить положено только вам? Жить вправе только вы? Как же вы над нами измываетесь… Мы с голоду подохнем, и нет тебе дела до этого».

Смелый поступок. Средняя зарплата в Чечне в 2015-17 гг. – 22 тыс. руб. с копейками. По уровню – такая же, как в русском Брянске, Рязани, Иваново. Такая же нищенская в смысле. Слухи, что на Кавказе горы золотые – преувеличены. Но клан Кадыровых в Чечне действительно купается в роскоши. Дворцы, мерседесы, скаковые лошади по 2,5 млн. долларов.

В то время как рядовым чеченцам – не до понтов с «мерсами». Как и рядовым русским, впрочем.

Вот примерно об этом и хотела сказать Айшат Инаева в своей 2-минутной аудиозаписи, которую распространила в WhatsApp. Через два дня за ней приехали и увезли вместе с мужем. Вскоре их обоих, дрожащих от страха, показало местное телевидение во дворце у Кадырова. Это было 18 декабря 2015 г.:

Видно что и муж и жена обо напуганы до полусмерти.

Разговор шел на чеченском языке. Кадыров потребовал, чтобы Айшат повторила свои слова на камеру. Утирая слезы, она отказалась. Муж не стал защищать жену: «Я не знаю, что за шайтан в нее поселился. Вот так наши люди наслушаются тех, кто за границей, и чернят нашу Чечню и падишаха». Это не ошибка перевода. Кадырова в Чечне вполне открыто по ТВ именуют «паччах» – т.е. падишах, царь.

За публичным унижением жены и мужа наблюдали сидевшие рядом два кадыровских опричника: Даудов (бывший боевик из леса по кличке «Лорд») и Ислам Кадыров (родственник паччаха).

Дальше – больше. После покаяния во дворце падишаха, грозненское телевидение показало народное собрание в родном селе Айшат Инаевой (с. Гвардейское) с разбором ее «личного дела». Собрание проходило в духе Северной Кореи. Сначала слово взял глава района и сказал, что мы все виноваты в том, что из-за этой женщины «упала тоска на сердце Рамзана».

Потом встал человек в папахе из зала.

Он сказал, что когда услышал аудиозапись Айшат, думал, что все, конец, «в порошок сотрут».

«Но Айшат не убили», – сказал житель села из зала.

«Ибо падишах милостив», – восхитился житель села из зала.

«О, Аллах, милосердие нашего паччаха бездонно!…», – воскликнул житель села из зала.

В 1840 г. в Чечне примерно полгода провоевал один молодой офицер – поручик Лермонтов. Поэт-гусар был участником жестокой битвы между русскими и чеченцами на реке Валерик в горах. О чем после боя написал стихотворение «Валерик». Что, мол, нельзя заставить горы гробами и сделать чеченцев рабами. Поэт ошибся. Это было до Кадырова.

У чеченцев никогда не было падишахов, бояр, опричников. Как Кадырову удалось такое? – Взятие в заложники родственников, угроза расправы с ними – вот его главный метод. Большинство боевиков потому и вышли из леса и перешли в кадыровцы, что родственников вырезали поголовно. А не потому, что воспылали любовью к России.

Ныне этот метод доведен до совершенства. Ниже – «Духовно-нравственная анкета молодежи», которую с 2016 г. должны заполнять все молодые люди в Чечне. «Я подтверждаю, что уважаю, соблюдаю и чту ценности своей религии, нации и государства» и подпись. Анкету заверяет участковый, имам местной мечети и «ответственный родственник» – отец, дядя, «старший по тейпу» и т.д.

Анкета двусмысленная. Не только потому, что круговая порука это где-то далеко от Конституции РФ. А потому, что «ценности нации» это 47 лет Кавказской войны и потом еще десятки антирусских восстаний и войн при каждом удобном случае. Про «ценности религии» я промолчу (не папа ли Кадырова объявлял России джихад в 1995 г.?). Но ответственность родственников тут вполне реальная. Похищения, пытки, исчезновения людей – это визитная карточка кадыровской деспотии.

Смерть за комментарий «Вконтакте»

Глядя на «покаяние» Айшат Инаевой и ее мужа перед падишахом, думаю, у многих возник вопрос: а что было бы, если б они отказались? – Ну как вам сказать… У вас есть страница Вконтакте? Состоите в каких-то группах, наверное? Вот была такая страница и у этого чеченца по имени Хизир Ежиев. 36 лет, преподаватель нефтяного университета в Грозном:

Поклонник футбола (топил за «Терек»):

Боевиком, исламистом Хизир никогда не был. В 1990-е жил на севере России в городе Печора (Коми). Судя по его профилям в соцсетях – имел немало друзей среди русских в этом городе, с которыми сохранял отношения.

В середине декабря 2015 г. в закрытой чеченской группе «Вконтакте» Хизир оставил ироничный комментарий к фото Кадырова, где тот совершал паломничество в Мекку. «Ну, теперь там, видимо, всех принимают», – написал он. Его поддержали еще несколько человек, оставивших аналогичные комментарии.

Вот на фото ниже Кадыров и Делимханов в Мекке.

Учитывая реалии кадыровской деспотии в Чечне, насмешки чеченцев в сети «Вконтакте» по поводу набожного царька вполне понятны. Но кое-кому они дорого обошлись.

19 декабря 2015 г. Хизир Ежиев поехал на автосервис сдавать машину в ремонт. Пока он был в сервисе, туда подъехали вооруженные люди. Представились, попросили проехать с ними. Увезли в Заводское РОВД. В тот же день были задержаны и другие пользователи группы, кто оставлял комментарии. Всех избили, провели профилактические беседы и отпустили. Всех, кроме Ежиева. Его забили до смерти. Намеренно или был «эксцесс исполнителя», это уже не важно.

Семья Ежиева по своим связям довольно быстро вычислила РОВД, куда его увезли, вышла на ментов и пыталась его выкупить. Но было уже поздно. Им сказали, что Хизир «сбежал» из полиции и куда делся, никто не знает. Это не сулило ничего хорошего.

В итоге появился крик о помощи жены Хизира в соцсетях 30 декабря 2015 г.

Уважаемый Рамзан Ахматович услышал просьбу несчастной женщины. На следующий день труп Хизира нашелся в лесу в Урус-Мартановском районе. Многочисленные гематомы по всему телу, шесть сломанных ребер. Одно сломали так, что оно вонзилось в легкое, что и повлекло мучительную смерть.

Фото в морге на опознании:

Официально менты заявили, что Ежиев совершил побег из РОВД (!) , пробежал километров 20 в горы, где упал с обрыва. Инцидент получил международную огласку, близкие друзья Хизира передали информацию в «Human Rights Watch» (HRW). В августе 2016 г. она вошла в очередной доклад HRW по правам человек в Чечне.

А теперь об ближайшем окружении паччаха…

Лорд

В 2004 г. на российском телевидении вышел пропагандистский фильм «Завет Шамиля». Вкратце: имам Шамиль, который воевал с Россией в Кавказской войне 19 в., в итоге сдался царю на почетных условиях. А позднее вместе с сыновьями принял клятву на верность России. Ну и соответственно фильм – это рассказы про кадыровцев 21 века, которые раньше были боевиками, а теперь, мол, пошли по стопам Шамиля.

Фильм довольно спорный с точки зрения исторических фактов. Ведь «завет Шамиля» не соблюдал даже его собственный сын Гази-Мухаммед, который отпросился у царя в отпуск в Турцию, где вступил в турецкую армию. И потом воевал против России в русско-турецкой войне 1877-78 гг.

Но для нас более интересен в этом кино не старик Шамиль, а вот этот персонаж, который там несколько раз появляется как раскаявшийся боевик, а ныне кадыровец:

По паспорту этого человека зовут Магомед Даудов, бывший вахаббит, кличка «Лорд». Тимур – это его второе домашнее имя (такое бывает у чеченцев). В фильме говорится, что Магомед (Тимур) Даудов примкнул к Басаеву в 2001 г., был амиром (наместником) в своем селе Гелдаган, но теперь он – «за Россию» и «за народ».

Я думаю, многие узнали его. Это тот самый Даудов, ныне – глава парламента Чечни, который в 2016 г. угрожал антипутинской оппозиции в России, что натравит на них кавказскую овчарку Кадырова по кличке «Тарзан», у которой «чешутся клыки».

Кавказская овчарка Путина, у которой все время чего-то чешется – это, кстати, очень удачное определение для Кадырова.

Но вернемся к Лорду. В официальной биографии Даудова до 2004 г. – сплошной прочерк. Хотя чего стесняться, так бы и писал: сидел в лесу с Басаевым.

Из леса он вышел не позднее 2004 г. Служил в «службе безопасности» Кадырова, потом – глава Шалинского РОВД, с 2010 – помощник Кадырова по силовому блоку и дальше все выше. Ныне Лорд – третий человек в Чечне после Рамзана и Палача (А.Делимханова).

Лорд – это человек для особых поручений у Кадырова. Услуги его весьма востребованы. Например, в 2016 г. Кадырову разонравился глава Верховного суда Чечни Тахир Мурдалов. Суд в Чечне и так фикция, но сменить его председателя Кадыров не мог – это прерогатива Москвы.

Выручил Лорд. 7.10.2016 он подъехал к зданию суда в Грозном с группой абреков. Зашли, отметелили председателя Верховного суда Чечни прям у него в кабинете. После чего тот больше не рискнул появляться на работе, ушел сам.

Герой России Лорд как лицо законодательной власти Чечни:

Впрочем, вот лицо законодательной власти в России:

А в июне 2017 г. Лорду чего-то стало не хватать денег на жизнь, и он наехал на главу Сбербанка в Чечне. Потребовал 30 млн. руб. или подбросят наркоту. Тот не дал денег и теперь в розыске. А Москва прислала нового главу Сбербанка, посговорчивей.

А в мае 2013 г. охрана Лорда как-то приехала на мойку на окраине его родного аула Гелдаган. Там работали две сестры-чеченки: Сацита и Загран Айдамировы.

Время было позднее, мойка уже закрыта, но кадыровцы потребовали срочно помыть их 8 машин. Те отказались. Утром помещение мойки нашли с распахнутыми воротами, кругом кровь, пули, гильзы, разгром, а девушек больше никто не видел.

В ауле все все знали, и глава следственного комитета по Чечне Сергей Бобров (он русский, его прислали туда из Астрахани) стал расследовать уголовное дело. Сам приезжал на место преступления, установили подозреваемых и т.д. Итог: через несколько месяцев Бобров вдруг уехал из Чечни и написал заявление по собственному. Журналистам сказал, что «климат мне не подходит». Москва прислала нового главу СК, посговорчивей. А то ведь упадет печаль на сердце Рамзана (или Лорда)

Лорд и убийство Буданова

10 июня 2011 г. в центре Москвы произошло одно из самых громких убийств времен правления Путина – был убит полковник Буданов:

По официальной версии это было акцией одиночки. Некий московский чеченец решил отомстить «военнослужащим как социальной группе» за своего отца, которого убили русские солдаты в Чечне в 2000 г. Т.е. 11 лет (2000-2011) он ходил по Москве, кипя от ненависти к социальной группе военнослужащих, пока случайно не встретил Буданова на улице…

В эту версию «народного мстителя» можно было б поверить, если б не личность убийцы:

Буданова убил чеченский бандит Юсуп Темерханов, член лазанской ОПГ. Лазанские – старейшая чеченская ОПГ в Москве, которая идет еще с 1980-х гг. Основатели – авторитеты Хожа и Руслан Бешеный. Специализация – нефть и убийства по найму. Это они убили Политковскую (2006), Пола Хлебникова (2004) и еще много кого.

Темерханов – выдвиженец авторитета Хожи (Хож-Ахмеда Нухаева). Он взял его в банду, они и с одного аула и с одного тейпа. И Лорд при Кадырове – с того же аула (Гелдаган) и того же тейпа (Ялхой). В Москве Темерханов жил 15 лет по поддельным паспортам, которые делал в Чечне. Фирменный стиль лазанских: такой же был Казбек Дукузов (который убил Хлебникова), тот вообще менял имя и паспорт каждые 2-3 года.

Лазанская ОПГ благополучно пережила обе чеченские войны, стремясь угодить и нашим, и вашим. Например, они долго финансировали Радуева, но потом сами же сдали его ФСБ в 2001 г. Хожа слал оружие Большому Асламбеку (полевой командир в Шали, убит в 2002), но при этом Руслан Бешеный (Мовлади Атлангериев) был другом отца Кадырова и продвигал его на посту президента Чечни. Они делали ставки на разных людей, по разные стороны, чтобы не прогадать.

Видным участником лазанской ОПГ был Петр Суслов – полковник СВР, приятель авторитета Хожи. Полковник работал у чеченцев «диспетчером»: брал заказы на убийства, планировал исполнение (об этом писал еще Литвиненко в книге «ФСБ взрывает Россию»).

Есть фотография, где Петр Суслов на встрече ветеранов войны в Анголе. Москва, 13.02.2016 г.

Во второй половине 2000-х гг. звезда лазанских закатилась. Хожа в розыске с 2005 г. за убийство Пола Хлебникова, его местонахождение неизвестно (и жив ли он вообще). Руслан Бешеный поругался с Рамзаном в 2008, его вывезли в Чечню на беседу с падишахом, после чего убили. С тех пор лазанская группировка перешла под контроль клана Кадыровых. И не только она. Де-факто чеченской мафии как самостоятельной структуры в РФ больше нет – все под Кадыровым.

Еще в январе 2009 Кадыров публично угрожал Буданову: «Он шизофреник и убийца, пока Буданов существует, позор не снят с нас». Такие заявления в современной Чечне – это приказ на убийство. Выполнил его Лорд через лазанских. Эта версия убийства, очевидная, с понятным мотивом и понятными соучастниками, не раз звучала на следствии и на суде.

Но, как и в делах Немцова, Политковской, следователи решили не заплывать за буйки. А то упадет печаль на сердце Рамзана. В итоге на 15 лет сел один исполнитель-одиночка.

Организатор убийства Буданова бандит Лорд в Кремле, с Путиным, на банкете в честь героев России (2014 г.).

Но дальше еще интересней, о покровителях Паччаха…

Золотов

Путин начал вторую чеченскую войну в 1999 г. под лозунгом «наведения конституционного порядка в Чечне». За это положили тысячи солдат. По факту вместо «конституционного порядка» в Чечне на русских штыках к власти пришел один из местных бандитских кланов, сел на голову остальным и осваивает дотации по мере сил.

Падишах Кадыр II на параде (обратите внимание на лица кадыровцев и десантников в парадном строю):

Обидно, да.

Крышуют Кадырова в Кремле два человека – сам Путин и Виктор Золотов, глава Нацгвардии. Золотов – бывший начальник охраны Путина, а в 1990-е – телохранитель Собчака и член ОПГ Ромы Цепова.

Рома Цепов – легендарная личность бандитского Петербурга, друг Путина и Золотова. Рома выступал посредником между мэрией Собчака и бандитами в разных криминальных делах: от выдачи лицензий на казино за взятки до торговли наркотой. При Путине-президенте он стал крупнейшим решальщиком, торговцем должностями в МВД и ФСБ, а также участником разборок между олигархами. Цепова убили в 2004, отравили «неизвестным радиоактивным ядом» (по симптомам – полонием).

Убийство осталось нераскрытым. У Ромы накануне испортились отношения с Путиным (он слишком много знал и бравировал этим). У него было немало врагов и по бизнесу, в том числе конкурирующий уголовно-чекистский клан Мурова-Михальченко из Питера (им в итоге отошел весь Ромин бизнес в Петербурге).

На похоронах собрался весь цвет бандитского Петербурга – уголовники, менты, чекисты. Золотов специально прилетел на один день из Москвы, чтобы почтить память друга. Когда участники похорон уже давно разошлись, Золотов с немногими корешами еще долго стояли у могилы, пили водку, вспоминая погибшего товарища.

А ныне Золотов – главный путинский каратель на случай революции. А Кадыров у него в резерве.

Политолог Станислав Белковский, один из главных «кадыроведов» в современной России, описывает отношения Кадырова и Кремля следующим образом:

«Это партнерство, это не пес на поводке. Пес не является партнером своего хозяина. А Кадыров является партнером. Это сделка. Кадыров гарантирует стабильность Северного Кавказа и реноме Путина как человека, который умиротворил Северный Кавказ… За это Путин ему дает возможность разнузданного обогащения и проведения силовых акций, не согласованных с федеральным центром».

Да, с этим можно согласиться: не пес, но партнер. Разнузданный причем. Который может творить все, что хочет. Но зачем путинскому режиму его манией контроля и централизации такой разнузданный партнер на Кавказе? На сей счет есть несколько объяснений:

1. Силенок маловато, чтоб самим «умиротворить» Кавказ. Антипартизанская война при враждебном местном населении – сложное дело. Много мороки. Вспомните, сколько лет у Сталина заняла борьба с УПА на западе Украины. А с чеченцами он даже и связываться не стал, просто депортировал. Поэтому Путин предпочел откупиться (нанять Кадырова);

2. Кадыров нужен Путину как каратель против русских. Откажутся стрелять «гвардейцы» Золотова, пришлют кадыровцев.

3. Это чисто бандитские дела. Кадыров контролирует чеченскую оргпреступность и ее общак. Кадыров – бандит, Путин – бандит, одна ОПГ ходит под другой, как часто бывает в криминальном мире.

На самом деле все три объяснения имеют право на жизнь. Кадыров – это и полицай-каратель против местных. И «кавказская овчарка» против русских. И просто бандит – социально близкий путинской верхушке, которая сама вылезла из бандитского Петербурга и различных уголовно-чекистских ОПГ (подробнее почитать про это можно тут или вот тут).

Туземная армия широкого профиля.

Кадыровской Чечне часто ищут исторические аналогии. И находят. Обычно – в колониальной эпохе 18-19 вв. Например, в 2017 г. известный российский историк–востоковед Сергей Абашин высказал мнение, что Чечня Кадырова – это второй «Бухарский эмират».

«В Средней Азии был Бухарский эмират, где местный правитель, зависимый от Петербурга, осуществлял внутреннюю политику, опираясь на собственные, местные законы. Находясь во внешней зависимости от метрополии, он, тем не менее имеет почти полную власть внутри управляемой им территории», – подчеркнул Абашин.

Было такое вассальное государство в царские времена. В 19 веке Россия захватила Узбекистан, но эмир бухарский остался на троне. Он сохранил власть внутри эмирата и свою небольшую армию. Собирал налоги и разные поборы, в том числе каракулем, на котором делал большие деньги.

Эмирам бухарским щедро давали генеральские погоны и русские ордена. Состояние семьи эмира в начале 20 в. превышало 30 млн. руб. или 60 млн. долл. по тому курсу. Это 15 млрд. долларов сегодня (как у Усманова).

В Ялте эмир построил себе дворец рядом с царем (в Ливадии):

А также дал денег городу на больницу для местных жителей. За что одна из улиц Ливадии стала «улицей эмира Бухарского» (ныне ул. Щербака). Никто из местных не протестовал.

По договору 1873 г. между Россией и Бухарой эмир считался вассалом и был обязан согласовывать с царскими властями свои основные решения. Договор гласил, что каждое утро кушбеги (великий визирь) должен был получать у представителя царя в Бухаре указания для донесения их до эмира.

Никакого участия во внутренней политике царского правительства (за пределами Бухары) эмир не принимал. «Боевой пехотой» ни у кого не был. Дотаций не получал. После завоевания эмирата с него даже взяли контрибуцию 500 тыс. рублей для компенсации военных расходов России. За беспокойство типа.

Таким образом, Россия и Бухара находились в прозрачных и понятных отношениях, именуемых колониальный протекторат. И по договору причем. То, что создал Путин в Чечне, на это не очень похоже. Ну, если только в качестве пародии. Хотя сам Путин, не исключено, и, правда, уверовал, что он теперь новый «Белый царь» с вассальными эмирами.

Тем не менее, сами методы господства и подавления, которые Путин применяет в Чечне, действительно взяты из колониальной эпохи. А особенно из практики британских колонизаторов в Индии. В 18 веке Англия никогда б не захватила огромную Индию, если б везде не находился такой царек-падишах, готовый за власть и деньги поработать пехотинцем у английской короны, передавить своих сородичей в ее пользу. Индусы завоевали сами себя, в общем-то.

Больше того, в Индии все было устроено так, что завоеванные индусы еще и сами себя охраняли: с помощью английских офицеров была создана туземная армия сипаев, которая следила за порядком в колонии. Внешне – все как в кадыровской Чечне.

Все, да не все. Откроем учебник истории: в середине 19 века сипаи восстали, перерезали англичан, и Индия едва не отделилась силами армии, которую сами же англичане и создали. Восстание подавили с трудом, после чего туземные войска реформировали. Было введено строгое правило, что 2/3 сипаев должны быть мусульмане и сикхи, т.е. нацменьшинства, враждебные остальному населению Индии. Офицеры везде – англичане. И только в таком виде колониальная армия еще могла выполнять свои функции.

Что сделал Путин в Чечне? – Чтоб любой ценой удержать ее в составе России, из бывших боевиков набрали «сипаев» чеченского разлива. Офицеры – из них же, вплоть до генералов. Теперь они терроризируют местное население, требуя поклонения Путину и падишаху. Их угрожают также использовать против русских как «боевую пехоту» на случай волнений внутри России.

Т.е. кадыровцы – круче чем сипаи. Это туземная армия широкого профиля. Это действительно колониальная политика. Вот только колония у Путина – вся Россия. С помощью Золотова и Кадырова он надеется грабить ее и дальше.

А вообще Россия – не Англия, да. Английская корона туземцев против оппозиции не прикармливала. Да и жителей Лондона не заставляли жить на улице имени туземного царька-джихадиста, все заслуги которого в том, что он вовремя сменил масть на власть. Англичане уважают себя и до такого днища там не опускались.

Рамзан Владимирович.

Несмотря на культ личности Кадырова в Чечне и всеобщее внешнее холуйство перед ним, в чеченском народном юморе паччаху давно придумана презрительная кличка – «Рамзан Владимирович». Не в бровь, а в глаз. И не только потому, что сам Кадыров постоянно холуйствует перед Путиным. А потому, что они очень похожи.

Что такое путинская РФ? – Мафиозное государство (урканат, Великий Паханат), где правят чекисты и уголовники. У них есть вождь, у которого власти больше, чем у царя Николая II в последний период его правления (1905-17). Есть парламент, состоящий из клоунов от карманных партий, суды, которые штампуют решения по указке властей. Есть цензура и культ личности Путина. А Россия при нем – сырьевой придаток Китая и Запада. Страна со средней зарплатой ниже Турции и КНР, но с безудержным обогащением правящего клана.

Ну и чем тут выделяется Рамзан Владимирович? В Чечне не действует конституция РФ? – А в России она действует? В Грозном несменяемая власть Кадырова и культ его личности? – Так он соединен с культом Путина, как и по всей России.

В Чечне за счет бюджета обогащается правящий клан? – Так, есть с кого пример брать.

Кадыров использует ислам для поддержания своей власти?

А чекист Путин, который при Брежневе ходил шпиком от ленинградского КГБ на крестные ходы, ничего так со свечкой смотрится?

В Чечне в полиции пытают и убивают людей? А ОВД по Невскому району в Питере, где в 2012 мент забил подростка шваброй насмерть, требуя взять на себя кражу? А ОВД «Дальний» в Казани, где задержанного убили, изнасиловав бутылкой из-под шампанского? А ОВД Закаменска (Бурятия), где в сентябре 2016 г. двух задержанных за кражу кедровых орехов сутки били, пытали электрошокером, одевали пакет на голову, пока один из них не дал нужные показания (на родного брата), а выйдя из участка повесился, не оставив предсмертной записки?

А ОВД «Сокольники» (Москва), где в мае 2017 г. менты вызвали МЧС, так как не могли открыть наручники у двух задержанных (слишком туго затянутые), которыми их ранее пристегнули к батарее и двое суток били, требуя показаний?

Так что Рамзан Владимирович просто копирует нравы и повадки своего Учителя. Они очень похожи, паччах в Грозном и главпаччах в Кремле. Недаром так сошлись-то. Понятно, что такая система непрочна, все держится на договоренности двух бандитов. Но для путинского государства это нормально.

Таким образом, кадыровская Чечня – это действительно протекторат. Бандитский протекторат Путина. Где царит самый чистый, неразбавленный путинизм, не прикрытый никакими обертками. Такая же мракобесная бандитская диктатура, просто доведенная до логического конца.

В скором времени выйдет продолжение…

«Путинизм»