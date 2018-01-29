Окорочковый Бокасса. Вместо «русского мира» Кремль втюхал Донбассу африканскую деспотию

Янукович украл две шапки, а Захарченко украл настоящее и будущее у двух миллионов украинских граждан, вынужденно проживающих на территории самопровозглашенной «ДНР».

В истории политики ХХ века особо запомнились своей безумной эксцентричностью, помноженной на фантастическое невежество три государственных деятеля – Мобуту Сесе Секо, Жан– Бедель Бокасса и Иди Амин. Так вот я никогда не думал, что на постсоветском политическом небосклоне появиться фигура, способная затмить их по степени неадекватности и невменяемости. Но Александр Захарченко все увереннее приближается к троице африканских легенд по оторванности от цивилизационных понятий.

Как известно, Бокасса убивал своих политических оппонентов, замораживал их тела в холодильнике, а потом употреблял на ужин в качестве деликатеса.

Иди Амин был многоженец и первых трех своих жен приказал жестоко уничтожить физически.

Мобуту жировал и пировал, наплевав на чудовищную нищету вокруг. Впрочем, Захарченко сейчас занят тем же самым в самопровозглашенной «ДНР».

Я конечно понимаю, что с головой у Захарченко все совсем плохо – о чем я написал квадратные километры текстов. Но он и дальше умудряется удивлять своей непроходимой тупостью.

Недавно самозванный донецкий диктатор Лжеалександр Первый принял абсолютно шизофренический закон и запретил «госслужащим «ДНР» посещать территорию Украины. Только вот не подумал он своим умишком о том, что у «госслужащих «ДНР» в карманах дубликатом ценного груза лежат именно паспорта Украины. Россия не спешит выдавать свои паспорта донеччанам. А паспорт «ДНР» не имеет юридического статуса и может использоваться только в качестве заменителя туалетной бумаги.

По сути дела, Захарченко запретил гражданам Украины посещать территорию Украины – как такое вообще можно было придумать? Каким термином описать корректно эту «законодательную инициативу»? «Правовой нигилизм» – это слишком мягкая формулировка. Кто он вообще такой чтобы запрещать украинцам посещать территорию Украины? Не секрет, что у многих находящихся в Донецке родные и близкие живут на территории, подконтрольной официальному Киеву. Вынужденно проживающие на территории «ДНР» ездят за украинскими пенсиями на земли, где расквартированы ВСУ.

Но гениальный Захарченко решил им перекрыть кислород, урезав и так минимальные права. Правление Захарченко – это бесконечное самодурство. О его деятельности в качестве главы «ДНР» можно было бы снять комедию, но, к сожалению, все это очень грустно и хочется плакать, а не смеяться.

Захарченко может продолжить свое законодательное начинание – например запретить французам прикасаться к Эйфелевой башне, а голосовавшим за Хиллари Клинтон появляться в Европе. Только вот никто в мире его не воспринимает всерьез.

А еще осталось незамеченным, как Захарченко и его шайка– лейка под шумок продлили полномочия «главы республики» и «депутатов госсовета». После очередных «выборов», намеченных на осень этого года, глава самопровозглашенной республики и депутаты получат полномочия сроком на пять лет. Сейчас, напомню, эти клоуны сами себя выбирают властью сроком на четыре года.

Постановления о продлении полномочий было принято под новогодний шумок в пятницу 29 декабря 2017 года. Мол пока все заняты покупкой ингредиентов для праздничных салатиков мы хапнем себе чуть– чуть больше власти по времени. И так всем давно понятно, что демократией в «ДНР» и не пахнет. Оппозиционно настроенных к Захарченко деятелей вроде Губарева и Пургина давно уже убрали с глаз долой. Так теперь диктатура Захарченко еще больше укрепилась. Удивляет только стеснительность окорочковых клоунов – могли бы уже и пожизненно назначить себя главой и депутатами соответственно…

Пресловутый Бокасса в свое время провозгласил себя императором. Так почему бы Захарченко не последовать его примеру? Император всея Окорочковой Донецко–Сурковской Антинародной Недореспублики Лжеалександр Первый Захарченко – звучит, согласитесь!

Думаю, что со временем в украинской исторической науке сформируется целый класс ученых, специализирующихся на захарченковедении. Будут защищены сотни кандидатских диссертаций на темы вроде «ДНР» как неудачная попытка строительства государственности руками оболваненных украинских граждан» и «Александр Захарченко как пример вопиющей политической недальновидности государственного деятеля».

Я боюсь даже провести ретроспективу и вспомнить все политические заявления Захарченко за последний год – страшно вникать в эти бредни сумасшедшего вроде Рейкьявика и «Украина перестанет существовать в ближайшие шестьдесят дней».

Связь с реальностью Захарченко давно уже потерял. Вопрос только в том, кто его спустит на грешную землю – ЧВК Вагнера по указанию со Старой площади или все– таки ВСУ? Полагаю, что обоим этим вооруженным формированиям Захарченко равнозначно несимпатичен и попросту противен.

Как свидетельствует история, все диктаторы– самодуры плохо заканчивают. Мобуту умер в изгнании от рака простаты. На чужбине умер и Иди Амин. Бокасса в конце жизни был предан забвению, потеряв любовь своего народа. Таким же бесславным будет и конец Захарченко. В самой «ДНР» его уже все тихо ненавидят за жадность, казнокрадство, цинизм, отчужденность от проблем простых граждан и неизлечимое природное скудоумие.

Плотницкий уже отправился в политическую могилу и хочется, чтобы поскорее к нему присоединился Захарченко. Идеальным вариантом был бы конечно классический дворцовый переворот – подсыпали цианистого калия в пищу или сделали фирменный кэгэбэшный укол по методу Сташинского. Даже Виктор Янукович, до недавних пор считавшийся эталонным примером донецкой индустриально– криминальной политической идентичности, кажется еще вполне терпимым типчиком на фоне Захарченко.

Янукович украл две шапки, а Захарченко украл настоящее и будущее у двух миллионов украинских граждан, вынужденно проживающих на территории самопровозглашенной «ДНР».

Мобуту и Бокасса построили банановые республики, а у Захарченко республика окорочковая. И если бы не российские кураторы, в отличие от Захарченко получившие качественное высшее образование в Москве, то в «ДНР» была бы гиперинфляция и купюры номиналом в миллиард, не обеспеченным ничем. А так худо– бедно держится «ДНР» на российских подачках и управленческих кадрах. Страшно даже представить, чтобы начал творить Захарченко без присмотра кураторов… С фантазией у него плохо, но вот безумия хватает с лихвой.

Хотели донетчане эфемерный «русский мир», а Россия под этой торговой маркой втюхала им дичайшую африканскую деспотию.

Ну, как говориться, «бачили очі, що купували». Других «народных республик» у России для украинцев нет.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»