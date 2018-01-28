В Москве отменили десятки авиарейсов

Причины отмены и задержки рейсов неизвестны. Метеоусловия не могут быть причиной столь массовых задержек и отмены рейсов.

В аэропортах Москвы отменены или задержаны более 30 рейсов. Соответствующие данные приведены на сервисе «Яндекс.Расписания», пишет «ЛІГАБізнесІнформ».

С наибольшими сложностями столкнулись пассажиры в аэропорту «Домодедово»: там 10 рейсов задержаны, еще 9 отменены.

Во «Внуково» задерживаются 8 рейсов, из «Шереметьево» не смогли вылететь вовремя 6 самолетов.

Причины задержки и отмены вылетов не уточняются.

Погода в столице России обычная для этого времени года: по данным Gismeteo, в Москве -5, сильных осадков нет и практически отсутствует ветер.

«ЛІГАБізнесІнформ»