На «Забастовке избирателей» в России задержали около 250 человек

По официальным данным в акции протеста приняли участие около 3,5 тысяч человек, в 46 городах, по всей стране.

По оценкам МВД РФ, участие в согласованных акциях сторонников задержанного Алексея Навального в 46 городах России приняли около 3,5 тысяч человек. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД.

По данным ведомства, в Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала 150 участников, в Магнитогорске, Оренбурге, Кургане – не более 100 человек, в Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске – около 200 человек.

«В Новосибирске – 600, Нижнем Новгороде – 550. Пришло меньше тысячи человек и в Екатеринбурге. Массовые акции также прошли и в других городах России, где на них пришли десятки человек. В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек», – заявили в МВД.

В полиции отметили, что «грубых нарушений правопорядка в ходе акций не допущено».

Как сообщает «Дождь», всего на акциях по всей России были задержаны 243 человека.

Вместе с тем «Новая Газета» сообщает о 257 задержанных.

«В Чебоксарах задержаны более 50 человек (большую часть задержанных уже отпустили без протоколов). В Уфе задержали около 45 человек, в Кемерово – 31, в Мурманске – 23, в Туле и Москве 16 задержанных», – отмечает издание.

«Гуляй Поле» сообщало о том, как проходила акция «Забастовка избирателей» в Москве. Собственный корреспондент «УНИАН» в России Роман Цимбалюк рассказал об этом в своем видео-блоге.

«В Москве прошла несанкционированная акция протеста «Забастовка избирателей». Людей не задерживали (в отличии от других российских городов), хотя своего отношения к президенту РФ они не скрывали», – комментирует видео Цимбалюк.

Ранее полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального, которому ранее отказали в праве принять участие в выборах президента РФ-2018. Алексей Навальный так и не успел принять лично участие в акции – его задержали до суда на 48 часов.

По данным правоохранителей, в отношении Навального составят протокол об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«Интерфакс»