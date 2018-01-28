На России: главные абсурдности прошедшей недели из российских новостей

Порно для копов, молитва за пьющих, чуть не утонувший батюшка, роженица выпавшая из окна, самообслуживание в морге – эти и другие идиотизмы недели на России.

На России подготовили поправки в законы, которые позволят при расследовании уголовных дел о порнографии проводить оперативно-розыскные мероприятия; жители нескольких деревень в Иркутской области приняли участие в совместном молебне, в котором попросили избавить местных мужчин от алкоголизма – Марьяна Шеремета на страницах «Depo.Мир» собрала самые большие идиотизмы за неделю в России

На России пенсионерки выпустили секс-клип в поддержку студентов из Ульяновска

К поддержке курсантов ульяновского летного училища присоединились пенсионерки из Санкт-Петербурга.

Старушки уже даже нашли своих поклонников. Несмотря на преклонный возраст, они так же ритмично исполняют танец под песню Satisfaction Бенни Бенасси.

Напомним, на прошлой неделе в сети появилось видео, где курсанты летного училища исполняли эротические танцы под трек Satisfaction. После этого над молодыми людьми нависла угроза отчисления.

На России проводника поезда осудили за продажу наркотиков пассажирам

Кропоткинский городской суд в Краснодарском крае вынес обвинительный приговор 48-летнему проводнику поезда «Санкт-Петербург – Владикавказ».

Мужчину осудили на 10 лет колонии строгого режима за особый сервис, которым могли воспользоваться пассажиры его рейсов: кроме чая или кофе, они могли купить у него наркотики.

«Установлено, что подсудимый, работая проводником пассажирского поезда, неоднократно безвозмездно за деньги сбывал пассажирам наркотическое средство гашиш», – сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что подозреваемый был задержан сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Кавказская в мае прошлого года, когда по пути следования поезда продал пассажиру 9 граммов гашиша за 10 тысяч рублей.

После задержания полицейские обыскали купе проводника. Там также были найдены свертки с наркотиком.

На России Минлесхоз снял пикантное видео «рабочих будней»

Работники Оренбургского Минлесхоза исполнили эротические танцы под трек Satisfaction.

На кадрах сотрудники оренбургского Министерства лесного и охотничьего хозяйства играют в карты на «бюджетные» деньги, выпивают, а после якобы отправляются на поиски в лесу косматых чудовищ с указом губернатора области.

При этом начальство общается с чиновниками, угрожая нагайкой.

Ряженые госслужащие прилетают на самолете в неизвестный населенный пункт, где их встречают отнюдь не хлебом-солью, а стаканом водки и огурцом. В конце видео один из сотрудников министерства исполняет эротический танец у шеста.

Как говорится в начале клипа, он снят в рабочее время на рабочем месте при использовании служебной техники.

На России женщина 20 лет прикидывалась студенткой и нелегально жила в общежитии

Женщина больше 20 лет прикидывалась студенткой и незаконно жила в общежитии одного из колледжей города.

Интересно, что у женщины в Петербурге есть собственная квартира, однако она не хотела покидать общежитие из-за удобства района.

При этом псевдостудентка изначально не имела никакого отношения к учебному заведению и в комнату заселилась по знакомству. Однако, когда суд попросил «нелегалку» освободить жилплощадь, съезжать с обжитого места она отказалась.

Заставить нежелательного жильца выехать из 16-метровой комнаты и отдать ключи удалось лишь судебным приставам.

Полиция Москвы задержала двух нелегалов-трансвеститов, которые занимались сексом в машине

По данным канала, сотрудники ППС во время патрулирования заметили странный автомобиль, который раскачивался. Правоохранители попросили людей выйти из машины. Так и выяснилось, что это иностранцы, которые находятся на России незаконно.

«Мужского пола или женского?» – спрашивает полицейский на видео с допроса.

«Обоих», – ответил задержанный.

Сейчас оба задержанных находятся в отделении. Им грозит депортация на родину.

На России метросексуал украл ботокс из салона

В Санкт-Петербурге администратор салона красоты подала заявление в полицию после того, как неизвестный 22 января вечером вырвал из ее рук пакет с расходными материалами.

Косметолог осталась без флакона с ботоксом объемом 100 миллилитров и двух упаковок шприцов для инъекций.

ЧП произошло на Главной улице в Новом Девяткина.

На России голодные люди растащили пельмени, выпавшие из грузовика после ДТП

В Челябинске столкнулись две «Газели». В одной из них находились пельмени, колбаса и мясо, коробки с которыми во время ДТП вылетели из грузового отдела.

По словам очевидцев, на продукты, выпавшие из автомобиля сразу же налетели пенсионеры и все растащили.

«Водитель сказал, что пельмени и колбаска были украдены бабушкой», – написал в соцсети пользователь, и выложил фото с места происшествия.

«Меня люди не перестают поражать, будто есть нечего … Бабки – мародеры», – прокомментировал один из его подписчиков.

Хотя в другом комментарии, отмечает агентство, было сказано, что никто ничего не крал, а, наоборот, пенсионеры помогали собирать продукты.

Российские полицейские будут смотреть порно на работе

На России подготовили поправки в законы, которые позволят при расследовании уголовных дел о порнографии проводить оперативно-розыскные мероприятия.

На официальном сайте МВД России размещена информация о том, что для повышения эффективности противодействия распространению порнографии в стране необходимо разрешить проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Как поясняют в полиции, в соответствии со статьей 150 УПК, расследованием уголовных дел по статье 242 УК России занимаются дознаватели органов внутренних дел, которые не имеют права санкционировать проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, без которых часто нет возможности собрать необходимые доказательства вины преступников.

«Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» позволяет следователям МВД России санкционировать проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий с использованием специальных технических средств, – пояснилм в МВД России.

Сейчас на России из-за отсутствия возможности проводить скрытое наблюдение за предполагаемым производителем или продавцом порнографии или установить подслушивающие устройства, камеру в его компьютер и телефон довольно трудно собирать доказательства его вины.

На России женщина выпала из окна в сугроб во время родов

Омские следователи начали проверку после падения 20-летней женщины из окна второго этажа роддома №2.

Беременная приземлилась в сугроб и осталась жива. После того, что произошло, врачи приняли у нее роды. Младенец появился на свет здоровым.

У 20-летней роженицы начались схватки. В палате она находилась одна. Периодически к ней заходила медсестра и спрашивала о ее самочувствии. Что произошло дальше – выясняют следователи. Вероятно, беременная встала на подоконник, чтобы во время очередных схваток подышать в форточку и упала вниз.

«Выясняются все обстоятельства и причины случившегося, – сообщила представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. – По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение».

Во время падения омичка получила ушибы и перелом. Ее жизни ничего не угрожает.

В региональном минздраве изучили странный случай буквально по минутам.

«Накануне в 15.26 поступила информация от сотрудника приемного отделения о падении из окна родильного блока роженицы. Немедленно были выполнены мероприятия по оказанию ей помощи, женщина транспортирована в операционную, в 15.28 осмотрена специалистами, в 15.35 начато оперативное родоразрешение. Ребенка вытащили в 15.37″. В настоящее время состояние ребенка и матери стабильное», – говорят в больнице.

«Женщина регулярно наблюдалась в женской консультации, выполняла все рекомендации врачей. Никаких опасений у врачебного персонала, в том числе в роддоме, ее психоэмоциональное состояние не вызвало», – рассказала заместитель министра здравоохранения Омской области Ольга Богданова.

На России в морге ввели самообслуживание

В морге городской больницы № 5 в Каменско-Уральском введено частичное самообслуживание.

После 15.00 тела умерших родственников никто не принимает. Если человеку нужно поместить труп в морг, он должен взять ключ в приемном покое, а потом самостоятельно перенести тело.

Первой на необычную ситуацию обратила внимание местная жительница. Как сообщила в соцсетях женщина, ее отец скончался в одной из городских больниц. Дочери дали направление на вскрытие тела. Отвезти тело покойного она попросила одного из знакомых.

«Подъехали на машине с прицепом. Тело отца погрузили, накрыли тентом и поехали в морг. Время около 17 часов. Морг закрыт. На дверях табличка: «Ключ в приемном покое».

В приемном покое под залог моего паспорта мне дали ключ от морга. На вопрос, кто меня сопроводит туда, ответом была тишина. Здесь оказалось полное самообслуживание!»– говорит женщина.

В результате горожанка вместе со знакомым самостоятельно перенесла тело на свободный стол, потом закрыла морозильную камеру и дверь в морг и вернула ключ в приемный покой. Сотрудники больницы подтвердили, что такая практика действительно существует.

«Морг работает где-то до трех. Если позже, то нужно брать ключ и самим переносить тело», – сообщили в больнице.

На России женщины коллективно помолились за пьющих мужчин

Жители нескольких деревень в Иркутской области приняли участие в совместном молебне, в котором попросили лишить местных мужчин от алкоголизма.

Об этом рассказала одна из жительниц села Аргун Октябрина.

«У нас коллективный молебен: верующие из трех деревень собрались – просим Бога за наших мужиков, которые пьют. Если женщины еще держатся, то многие мужчины опускают руки. Совхоз распался, работы нет, денег нет», – объяснила Октябрина.

По ее словам, подобные мероприятия проходят в селе регулярно, участие в них принимают местные баптисты и православные. Собираются верующие у кого-нибудь дома, так как ни церкви, ни костела, ни мечети в Аргуне нет. Октябрина отмечает, что на молебне будут рады представителям любых религий.

«Если наша молитва хоть одному из них поможет отвлечься от пьянки, то мы будем знать, что молились не зря», – заявила она.

На России освящая воду, священник упал в прорубь (ФОТО)

Сотрудник МЧС Уфы едва не упал в воду, когда пытался помочь священнику, который провалился в прорубь.

Инцидент со священником произошел 19 января в микрорайоне Нижегородка. Батюшка, освящая купель, подошел к ее краю, опустил в воду крест, но не удержался на ногах и упал в прорубь.

На помощь к нему пришел сотрудник МЧС. Спасатель, доставая батюшку, поскользнулся и тоже едва не попал в воду. Ситуация разрешилась благополучно – вытащить батюшку из проруби спасателям помогли коллеги.

На России произошла стычка между двумя священниками из-за окна (ВИДЕО)

В селе Авдотьино Ивановской области, рядом с недавно построенной церковью произошла стычка между двумя священниками. Конфликт между ними вспыхнул после того, как один обвинил другого в краже церковных окон.

На опубликованном видео иеромонах РПЦ, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) предъявляет претензии бывшему священнослужителю Герману Калинину, который ранее был настоятелем в сельском храме, принимал участие в его строительстве и был лишен сана в 2014 году.

«Верни ворованные окна, пока не поздно. Перестань изображать из себя священника. Ты мошенник и лишен сана за пьянство и воровство,» – говорит иеромонах.

Двух мужчин пытается разнять полицейский, после чего клирик демонстративно падает на заснеженную дорогу.

«Он меня может убить! Он же с оружием приходил несколько раз», – восклицает Калинин.

Он называет происходящее провокацией и отталкивает своего оппонента, который снова падает.

На защиту Макария встает прихожанка. Она пообещала бывшему священнику прийти к нему с гранатой и «привести столько дагестанцев, что и не снилось».

Инцидент произошел еще в 2015 году. 1 сентября 2017 года Герман Калинин был осужден на 1,5 года колонии-поселения по статье о самоуправстве с применением насилия или угрозой его применения (ч.2 ст.330 УК РФ).

На России проститутка подавилась презервативом и умерла

Медики Санкт-Петербурга не смогли оказать помощь проститутке, которая задохнулась посторонним предметом.

Сообщается, что средство контрацепции, найденное в гортани девушки, стало экспонатом медицинского музея.

По данным правоохранительных органов, 29-летняя девушка по вызову во время орального секса задохнулась, подавившись презервативом.

Сообщается, что инцидент произошел в подъезде дома № 35 на Большой улице Пушкарская. Девушка проглотила презерватив, который перекрыл дыхательные пути. Девушка задохнулась еще до приезда скорой помощи.

В полиции сначала предположили, что ночную бабочку убил сексуальный маньяк. Однако после вскрытия, когда в гортани погибшей обнаружили смятый презерватив, выяснилось, что это был несчастный случай.

На России пьяный мужчина примерз попой к асфальту

История спасения пьяного мужчины, который примерз попой к асфальту, появилась в одном из питерских пабликов в соцсетях.

Жительница Северной столицы рассказала, как утром по дороге на работу заметила незнакомца, который сидел на асфальте на одном из оживленных перекрестков.

На мужчине были куртка, шапка и штаны, спущенные до колен.

«Я подошла к нему и вызвала скорую. 25 минут мы с ним «в обнимку» встречали рассвет и ждали врачей. У него искривилось лицо – пожалуй, кроме алкогольного угара случился инсульт», – написала женщина.

Но больше всего женщину огорчило равнодушие прохожих, все это время проходили мимо мужчины, которому явно была нужна помощь, обрекая его на смерть от обморожения.

«Мы все люди, все могут выпить, или всем может стать резко плохо. На улице, блин, минус 11, человек примерзл к земле, а всем все равно … Будьте добрее, будьте людьми», – подытожила она.

На России установили лифты только для худых

Жителей многоэтажного дома №101 на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга привел в недоумение установленный после ремонта лифт.

Ширина дверного проема подъемника составляет всего 50 см, поэтому некоторые жители могут с трудом в него протиснуться. А пробраться в лифт людям с колясками становится просто невыполнимой задачей. Для этого жильцам приходится их складывать.

Специалисты оправдываются тем, что установить подъемники больших размеров невозможно из-за узких шахт. При этом старый лифт, по словам жителей, был обычного размера и никакие проблемы с шахтами открытию его дверей не мешали.

На России мужчина заявил в полицию, что из его квартиры похитили меч короля Артура

Москвич 1954 года рождения обратился в полицию, заявив о краже в своей квартире.

В частности, были украдены пять подарочных упаковок, меч короля Артура и подставка под него, две фигурки спаниеля, а также шкатулка-туфелька. Материальный ущерб мужчины составил 4470 рублей.

Отмечается, что в квартире с заявителем проживают его 26-летний сын и 41-летний пасынок, однако установить их местонахождение не оказалось возможным. Также не удалось осмотреть место происшествия, так как у мужчины не было ключей от квартиры.

В связи с произошедшим проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На России мужчина «заплатил» 50 млн рублей за секс с негретянкой

В Москве задержали чернокожую работницу коммерческого секса, которая украла у клиента 50 миллионов рублей.

Как следует из материалов дела, с ночной бабочкой фармацевт познакомился 12 января. Сообщается, что мужчина, оставив жену на даче, ехал на своей машине в город, когда вдруг понял, что ему захотелось экзотического секса.

На Ярославском шоссе он остановил машину возле темнокожей девушки, которая озвучила ценник – 15 тысяч рублей за ночь. Фармацевт привез девушку к себе домой, выпил рюмку водки, и пара приступила к делу.

После, когда мужчина заснул, проститутка прошлась по комнатам и обнаружила его сумку, в которой было в общей сложности около 50 миллионов рублей. Схватив ее, девушка выбежала из квартиры, впопыхах забыв там свою шапку и даже сапоги.

Проснувшись, мужчина собрал вещи девушки и отправился с ними в полицию. Преступницу легкого поведения поймали по горячим следам и изъяли все украденные деньги.

На России врач побил женщину, которую избил во время приема

Жительница якутского села Иенгра избила врача Золотинской участковой больницы, куда она обратилась, чтобы снять полученные накануне побои.

31 декабря 2017 года женщина побывала на новогодней дискотеке. Там ее избил мужчина вместе со своей спутницей. На следующий день женщина пришла в больницу, чтобы зафиксировать побои. В медицинском учреждении она снова встретилась со своим обидчиком Владимиром Наумовым, который оказался заведующим больницей.

Во время приема врач снова нанес женщине несколько ударов кулаком. В сети появилась видеозапись, сделанная одним из очевидцев инцидента.

«Ты хоть понимаешь, что судебное дело будет? Долго тема будет идти. Если правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять. Потому что много свидетелей, и они докажут, что ты сама напала», – пригрозил женщине Наумов.

«Гуляй Поле» напоминает, что писало о том как в Улан-Удэ жители города убрали снег с городских улиц и были оштрафованы за это.

В начале декабря после рекордных снегопадов мэр бурятской столицы Улан-Удэ Александр Голков лично обратился к горожанам с просьбой помочь с уборкой снега. Текст воззвания мэра, передали все местные масс-медиа.

«Обращаюсь к горожанам и руководителям предприятий всех форм собственности с просьбой принять посильное участие в уборке снега. Также я прошу активную молодежь, волонтеров, соседей не оставаться равнодушными и помочь пожилым людям в расчистке снега во дворах частных домов и на придомовых территориях. Это наше общее дело», – воззвал мэр.

Мэр выглядел убедительно, да и город утопал в снегу и жители откликнулись на призыв градоначальника, вооружились лопатами и дружно вышли на улицы.

Через неделю, все жители Улан-Удэ, кто расчистил снег возле своих домов были оштрафованы на 2000 рублей, так как по городским правилам должны были вывезти убранный снег за свой счет в специально отведенные места, а они просто убрали его с дороги.

Секретарь административной комиссии Железнодорожного района города Улан-Удэ Мирра Мижитова пояснила недоумевающим горожанам причину штрафа.

«Для размещения снега существуют определенные установленные места. Придомовая территория данным местом не является», – заявила Мижитова.

На вопрос о том, кто ответственен за уборку снега Мижитова дать однозначного ответа не смогла. С одной стороны, по ее словам – за уборку территории отвечают собственники, с другой стороны снег на улицах фактически в ведение муниципальных служб.

«В данный момент пояснить ничего не могу», – ответила Мижитова.

Есть информация, что только на штрафах полученных с жителей Улан-Удэ, городская казна пополнилась на 1,5 млн рублей. Получается и снег с улиц убрали бесплатно, не задействовав снегоуборочную технику, ни затратив ни капли горючего и городскую казну пополнили.

Теперь пока чиновники разбираются в законах и собственных постановления столицу Бурятии заметает снегом. Больше желающих убирать снег с городских улиц за свой счет в Улан-Удэ не нашлось.

«Гуляй Поле» напоминает, о том что уровень и качество жизни в российских регионах неуклонно снижается. Жители Иркутской области – голодают.

Экономически кризис ощущается уже и жителями столицы России, а бедственное положение складывается в Московской области. В тоже время поступила информация о том, что в Дагестане возникла острая нехватка финансов необходимых для выплаты зарплат «наиболее важным категориям населения» до Нового года.

Ранее подобная ситуация сложилась в другом российском регионе – Карелии. Регион официально попросил помощи у премьер-министра Медведева и Министерства финансов РФ. В бедственное положение оказались и жители Калмыкии.

Отдельной строкой следует выделить оккупированный и аннексированный Крым, где тоже ухудшается социально-экономическая ситуация.

Марьяна Шеремета, «Depo.Мир»