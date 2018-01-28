Меньше четверти украинцев категорически осуждают работу в России

При этом больше трети украинцев считают, что в России высок уровень враждебности населения в отношение украинцев.

Только 22% украинцев категорически осуждают работу граждан Украины в России в настоящее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые публикует «ZN,UA».

Так, на вопрос об отношении к тому, что граждане Украины работают в РФ 41,9% опрошенных ответили: «Если нет работы дома, то возможен заработок и в РФ», еще 21,2% выбрали вариант «Какая разница, где зарабатывать?».

22,1% ответили: «Это категорически неприемлемо в условиях войны с Россией». Еще 14,8% не определились.

«Если высокий процент носителей «трудовой политкорректности» на Юге (76,1%) и Востоке (74,5%) следует признать вполне прогнозируемым, то цифры, полученные в Центре и на Западе, требуют серьезного осмысления. Оправдывают заробитчанство в России 60% респондентов, проживающих в центральных регионах страны и 49,4% опрошенных в западных областях Украины», – пишет издание.

При этом на вопрос «В какой из перечисленных стран Вы опасаетесь проявлений враждебности по отношению к украинцам?» 34,4% выбрали РФ, 7,2% — Польшу, 4,2% — Беларусь.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 21 ноября до 15 декабря 2017 года, в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа были собраны 2039 анкет.

«ZN,UA»