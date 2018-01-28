Боевики ОРДЛО координируют учения с российским военными

По данным украинской военной разведки боевики ОРДЛО проводили учения своих формирований в тесном взаимодействии с учения российского Южного военного округа.

24-25 января боевики ОРДЛО провели учения одновременно с российскими военными Южного военного округа. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута.

По его словам, в рамках так называемого «Единого дня огня» были проведены тренировки по стрельбе, артиллерийской подготовке и танковые учения.

«24-25 января одновременно на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и в воинских частях и объединениях Южного военного округа РФ проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии для практической отработки взаимодействия в организации комплексного огневого поражения», – заявил Праута.

«Боевики проводят мероприятия боевой подготовки на территории востока Украины, которые планируются и координируются в соответствии с мероприятиями боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации на территории России, в частности — Южного военного округа», – добавил он.

«Гуляй Поле»