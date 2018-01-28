Британская разведка возмущена заявлением министра обороны Уильямсона о российской угрозе

Министр заявил, что Россия способна осуществить диверсию против инфраструктуры Великобритании. Британская разведка считает, что министр допустил разглашение засекреченных сведений, наносящих вред деятельности разведывательного ведомства Объединенного королевства.

Сотрудники британской разведки разозлились из-за заявлений главы Минобороны Гэвина Уильямсона о способности РФ учинить диверсию в отношении инфраструктуры, что приведет к «тысячам жертв». Об этом сообщает «The Times» со ссылкой на источники в британской разведке.

В разведке назвали Уильямсона паникером за его заявления о России.

«Люди в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ) были в ярости», – рассказал один из собеседников издания.

По его словам, министр мог использовать полученные от союзников Британии засекреченые сведения, разглашение которых может нанести ущерб сотрудничеству между странами. Другой сотрудник военной разведки назвал высказывания главы Минобороны непрофессиональными.

«Никто никогда не заходил так далеко в количественных оценках потенциального риска для жизни людей в случае разрушительной атаки на инфраструктуру Британии со стороны России или любой другой вражеской страны. Мы не хотели бы заниматься спекуляциями и поднимать панику «, – отметил другой собеседник.

Тон высказываний Уильямсона раскритиковали также в МИД Великобритании.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что приведет к «тысячам и тысячам жертв».

«The Times»