В годовщину убийства Немцова в Вашингтоне откроют площадь его имени

Такое название будет носить площадь перед посольством России в США.

Официальная церемония открытия площади имени Бориса Немцова перед посольством РФ в Вашингтоне состоится 27 февраля, в годовщину гибели политика. Об этом сообщает «Голос Америки».

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подписала ранее принятый городским советом закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Немцова.

Как известно, российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

По делу об убийстве политика были осуждены пять человек — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, в июле был приговорен к 20 годам строгого режима.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что у него не будет вызывать никаких эмоций переименование улицы в Вашингтоне в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Вследствие переименования посольство РФ получит адрес «Борис Немцов Плаза, дом 1».

«Голос Америки»