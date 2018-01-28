Россия отказалась выдавать Украине осужденного Лугина

Украинскому заключенному Лугину, осужденному украинским судом в Крыму до оккупации навязали российское гражданство и отказываются выдавать его Украине.

Россия официально отказала Украине в выдаче заключенного крымчанина Андрея Лугина. Как сообщает Крымская правозащитная группа, российский омбудсмен Татьяна Москалькова в своем официальном ответе на запрос Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской утверждает, что перевести Лугина для отбывания наказания в Украине невозможно, поскольку он имеет российское гражданство, сообщает «Украинская Правда».

При этом, по информации жены крымчанина Ирины Лугиной, ее супруг не получал российский паспорт и имеет только украинское гражданство.

Лугин был осужден украинским судом до начала оккупации Крыма по ст. 93 и 257 УК Украины.

«После захвата Крыма его вывезли в российскую колонию в Мордовии, что является военным преступлением согласно ч. 1 ст. 49 IV Женевской конвенции от 12 августа 1949 года», — отмечает Крымская правозащитная группа.

Ранее Лугин уже неоднократно обращался в различные инстанции РФ и Украины с просьбой передать его для отбывания наказания на материковую часть Украины. В знак протеста против этапирования в РФ он пытался покончить с собой и нанес себе ранения горла.

Крымская правозащитная группа напоминает, что украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко российские власти также незаконно вывезли из Крыма, и сейчас их удерживают в колониях на севере РФ. 20 октября 2016 года Украине было отказано в выдаче крымчан. Российские чиновники сослались на то, что считают их своими гражданами.

В украинском МИДе утверждают, что граждане Украины Сенцов и Кольченко не обращались за получением российского гражданства, а соответствующие заявления Москвы противоречат нормам международного права.

Как известно, Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

«Гуляй Поле» напоминает, что, как сообщала уполномоченный Верховной Рады Валерия Лутковская – более 5 тысяч украинцев находятся под стражей на территории Российской Федерации. Об этом в интервью «112 Украина».

«Украинская Правда»