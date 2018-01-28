В России вышли на акции протеста – «Забастовка избирателей»

Проводимые в Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Кемерово, Самаре, Москве акции не согласованы с властями, есть задержанные. В Москве задержали организатора всероссийской акции – оппозиционного политика Алексея Навального.

В России сегодня, 28 января, проходят акции протеста оппозиционного политика Алексея Навального – «Забастовка избирателей», целью которого является убедить избирателей не ходить на выборы президента РФ в марте. На Дальнем Востоке акции уже закончились – в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке, передает «УНИАН» со ссылкой на «ТСН».

Отмечается, что люди вышли, несмотря на сильный мороз. Так, в Барнауле было -30 градусов мороза. В большинстве городов акции были несогласованы с властью. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что за прошедшую неделю полиция пришла в 78 из 84 региональных штабов. Полицейские проводили обыск, чтобы изъять листовки и другие материалы за «призывы к несанкционированному митингу».

В «ОВД-Инфо» сообщили о задержании на акциях. Так, в Южно-Сахалинске участницу акции задержали, обвинив ее в том, что она закрыла лицо шарфом. В Березниках в Пермском крае сотрудницу штаба Навального задержали с листовками, но потом отпустили. Также двух человек задержали в Самаре.

Начальника штаба в Кемерово Пахомову Ксению задержали, остановив такси, в котором она ехала на акцию. Кроме Пахомовой, в Кемерово задержали еще 14 человек На организатора акции в Южно-Сахалинске Степана Лосева составили протокол о нарушении порядка организации митинга и распространение агитационных материалов (это нарушение избирательного законодательства, хотя Навального к выборам не допустили).

Также у Навального сообщили, что полиция зашла в его Фонд борьбы с коррупцией в Москве якобы из-за звонка о бомбе в помещении. Правоохранители распилили дверь. Позже полиция заявила, что ведущий прямого эфира акций Дмитрий Низовцев сам позвонил и «заложил» бомбу в офисе ФБК. Отмечается, что по состоянию на 10 утра (по киевскому времени) на акциях в рамках «Забастовки избирателей» задержаны 27 человек. Как передает собственный корреспондент «УНИАН» в РФ, организаторы заявили, что призывают на улицы своих сторонников не за Навального, а «за себя, за свои права и за свое будущее».

«Мы выйдем потому, что нам не оставляют выбора: ведь как еще можно повлиять на деградирующую власть, которая не допускает до участия в выборах ни одного способного конкурировать с ней кандидата? Нам остается либо бороться, либо без борьбы отдать свою страну Путину и его проворовавшимся друзьям еще на 6 лет», – заявили инициаторы «забастовки избирателей».

Накануне Навальный заявил, что президент Владимир Путин принял окончательное решение: ни в Москве, ни в Петербурге настоящие оппозиционные акции не будут согласованы никогда. По словам оппозиционера, в целом по стране в 80% случаев согласования есть, а вот в двух крупнейших городах выбрана тактика «глумления и издевательства».

«Подумайте вот о чем: остаться дома – это дать им сигнал «я готов потерпеть еще 6 лет». Таких сигналов давать им не надо. Обратные сигналы от общества нужны. Приходите. 28 января. Москва: 14-00, улица Тверская; Санкт-Петербург: 14-00, площадь Пролетарской Диктатуры», – сказал он.

Навальный сообщил, что инициативные группы из русских сообществ за пределами РФ пообещали, что выйдут в поддержку в Берлине, Вильнюсе, Нью-Йорке, Ницце, Париже, Биарицце, Вашингтоне и Праге.

Алексей Навальный позже в своем Twitter сообщил, что полиция задержала его на Тверской в Москве. При этом организатора акций «Забастовка избирателей» по всей России призвал не смотря на это выходить на акции.

Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее. — Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018

«По последним данным, общее число задержанных приблизилось к девяноста. Больше всего задержано в Уфе – не менее 28 человек. 15 человек задержаны в Кемерово, 10 или более – в Томске, восемь – в Москве, семь – в Петербурге», – говорится в сообщении.

Опа, а кто это тут у нас на Тверской? Навальный! «Жулики и воры — пять минут на сборы!» #Забастовка https://t.co/pjRjJRv2xn pic.twitter.com/JUnavQsqdD — Навальный LIVE (@navalnylive) January 28, 2018

Есть также задержанные в Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Мурманске, Челябинске, Раменском, Омске, Чебоксарах, Новочебоксарске.

25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России.

Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Навальный назвал решение ЦИК незаконным.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность после отказа ЦИК РФ зарегистрировать Навального кандидатом на выборах президента России из-за неснятой судимости.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года – день аннексии украинского Крыма.

«УНИАН»