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Новости

В России вышли на акции протеста – «Забастовка избирателей»

«УНИАН»
28 января 2018

Проводимые в Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Кемерово, Самаре, Москве акции не согласованы с властями, есть задержанные. В Москве задержали организатора всероссийской акции – оппозиционного политика Алексея Навального.

В России сегодня, 28 января, проходят акции протеста оппозиционного политика Алексея Навального – «Забастовка избирателей», целью которого является убедить избирателей не ходить на выборы президента РФ в марте. На Дальнем Востоке акции уже закончились – в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке, передает «УНИАН» со ссылкой на «ТСН».

Отмечается, что люди вышли, несмотря на сильный мороз. Так, в Барнауле было -30 градусов мороза. В большинстве городов акции были несогласованы с властью. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что за прошедшую неделю полиция пришла в 78 из 84 региональных штабов. Полицейские проводили обыск, чтобы изъять листовки и другие материалы за «призывы к несанкционированному митингу».

В «ОВД-Инфо» сообщили о задержании на акциях. Так, в Южно-Сахалинске участницу акции задержали, обвинив ее в том, что она закрыла лицо шарфом. В Березниках в Пермском крае сотрудницу штаба Навального задержали с листовками, но потом отпустили. Также двух человек задержали в Самаре.

Начальника штаба в Кемерово Пахомову Ксению задержали, остановив такси, в котором она ехала на акцию. Кроме Пахомовой, в Кемерово задержали еще 14 человек На организатора акции в Южно-Сахалинске Степана Лосева составили протокол о нарушении порядка организации митинга и распространение агитационных материалов (это нарушение избирательного законодательства, хотя Навального к выборам не допустили).

Также у Навального сообщили, что полиция зашла в его Фонд борьбы с коррупцией в Москве якобы из-за звонка о бомбе в помещении. Правоохранители распилили дверь. Позже полиция заявила, что ведущий прямого эфира акций Дмитрий Низовцев сам позвонил и «заложил» бомбу в офисе ФБК. Отмечается, что по состоянию на 10 утра (по киевскому времени) на акциях в рамках «Забастовки избирателей» задержаны 27 человек. Как передает собственный корреспондент «УНИАН» в РФ, организаторы заявили, что призывают на улицы своих сторонников не за Навального, а «за себя, за свои права и за свое будущее».

«Мы выйдем потому, что нам не оставляют выбора: ведь как еще можно повлиять на деградирующую власть, которая не допускает до участия в выборах ни одного способного конкурировать с ней кандидата? Нам остается либо бороться, либо без борьбы отдать свою страну Путину и его проворовавшимся друзьям еще на 6 лет», – заявили инициаторы «забастовки избирателей».

Накануне Навальный заявил, что президент Владимир Путин принял окончательное решение: ни в Москве, ни в Петербурге настоящие оппозиционные акции не будут согласованы никогда. По словам оппозиционера, в целом по стране в 80% случаев согласования есть, а вот в двух крупнейших городах выбрана тактика «глумления и издевательства».

«Подумайте вот о чем: остаться дома – это дать им сигнал «я готов потерпеть еще 6 лет». Таких сигналов давать им не надо. Обратные сигналы от общества нужны. Приходите. 28 января. Москва: 14-00, улица Тверская; Санкт-Петербург: 14-00, площадь Пролетарской Диктатуры», – сказал он.

Навальный сообщил, что инициативные группы из русских сообществ за пределами РФ пообещали, что выйдут в поддержку в Берлине, Вильнюсе, Нью-Йорке, Ницце, Париже, Биарицце, Вашингтоне и Праге.

Алексей Навальный позже в своем Twitter сообщил, что полиция задержала его на Тверской в Москве. При этом организатора акций «Забастовка избирателей» по всей России призвал не смотря на это выходить на акции.

«По последним данным, общее число задержанных приблизилось к девяноста. Больше всего задержано в Уфе – не менее 28 человек. 15 человек задержаны в Кемерово, 10 или более – в Томске, восемь – в Москве, семь – в Петербурге», – говорится в сообщении.

Есть также задержанные в Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Мурманске, Челябинске, Раменском, Омске, Чебоксарах, Новочебоксарске.

25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России.

Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Навальный назвал решение ЦИК незаконным.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность после отказа ЦИК РФ зарегистрировать Навального кандидатом на выборах президента России из-за неснятой судимости.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года – день аннексии украинского Крыма.

«УНИАН»

Tags: Алексей Навальный, выборы, протесты, Россия

© Гуляй Поле

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