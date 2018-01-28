МОК утвердил список российских спортсменов допущенных на Олимпиаду в Пхенчхане

Только 169 российских атлетов из 500 заявленных допущены до участия в играх.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Зимних Играх-2018 в Пхенчхане 169 российских спортсменов. Об этом сообщает «Reuters».

«После тщательного изучения предварительного списка из 389 фамилий МОК зарегистрировал на Олимпиаду 169 спортсменов, которые будут выступать в статусе «олимпийский атлет из России», — говорится в сообщении.

Заявление МОК подтвердил вице-президент Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.

Россия предоставила список из 500 претендентов на участие в Олимпиаде.

«Гуляй Поле» напоминает о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей».

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Reuters»