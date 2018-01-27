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Новости

На собрание «Крымской солидарности» заявились российские силовики

«Крым.Реалии»
27 января 2018

В Судаке ОМОН заявился на заседание «Крымской солидарности». По информации озвученной ОМОНом, в здание находились люди с оружием. Такой инцидент произошел с «Крымской солидарностью» впервые.

Сотрудники российского ОМОНа в субботу прервали заседание общественной инициативы «Крымская солидарность» в Судаке в оккупированном Крыму. По словам силовиков, им поступил звонок о том, что «по данному адресу проходит собрание с оружием», сообщает «Крым.Реалии».

К зданию подъехали два автозака с примерно 15 сотрудниками российского ОМОНа.

Автозаки перед зданием где проходит заседание общественной инициативы «Крымская солидарность».

Через некоторое время собрание продолжилось, однако силовики не покинули помещение, где проходит заседание «Крымской солидарности».

За окном автозак. В таких условиях проходит встреча семей политзаключённых «Крымская солидарность».

Опубліковано Эдемом Семедляевим 27 січня 2018 р.

На данный момент российские силовики в Крыму ситуацию не комментировали.

Как заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, силовики впервые появляются на заседании общественной инициативы «Крымская солидарность».

Джеппаров призвал украинскую власть в лице президента Петра Порошенко, Верховной Рады и других госорганов отреагировать на ситуацию в Судаке.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в Крыму возможно к выборам ввод режима КТО, для исключения из голосования на президентских выборах жителей Крыма. Об этом свидетельствует намерение Владимира Путина стать легитимным президентом в глазах мировой общественности.

«Крым.Реалии»

Tags: крым, оккупация, ОМОН, Судак

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