В Судаке ОМОН заявился на заседание «Крымской солидарности». По информации озвученной ОМОНом, в здание находились люди с оружием. Такой инцидент произошел с «Крымской солидарностью» впервые.

Сотрудники российского ОМОНа в субботу прервали заседание общественной инициативы «Крымская солидарность» в Судаке в оккупированном Крыму. По словам силовиков, им поступил звонок о том, что «по данному адресу проходит собрание с оружием», сообщает «Крым.Реалии».

К зданию подъехали два автозака с примерно 15 сотрудниками российского ОМОНа.

Через некоторое время собрание продолжилось, однако силовики не покинули помещение, где проходит заседание «Крымской солидарности».

За окном автозак. В таких условиях проходит встреча семей политзаключённых «Крымская солидарность». Опубліковано Эдемом Семедляевим 27 січня 2018 р.

На данный момент российские силовики в Крыму ситуацию не комментировали.

Как заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, силовики впервые появляются на заседании общественной инициативы «Крымская солидарность».

Джеппаров призвал украинскую власть в лице президента Петра Порошенко, Верховной Рады и других госорганов отреагировать на ситуацию в Судаке.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в Крыму возможно к выборам ввод режима КТО, для исключения из голосования на президентских выборах жителей Крыма. Об этом свидетельствует намерение Владимира Путина стать легитимным президентом в глазах мировой общественности.

«Крым.Реалии»