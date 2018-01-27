Порошенко приветствовал расширение санкционного списка США против России

Президент Украины выразил уверенность, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться.

Президент Петр Порошенко отреагировал на ужесточение санкций США против России и выразил уверенность, что санкционная политика против РФ будет усиливаться. Об этом глава государства заявил 27 января на своей странице в Facebook.

«Приветствую решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины … Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность», – заявил Порошенко.

Вітаю рішення Мінфіну США про подальше розширення списку санкцій проти Росії за її брутальну агресію проти України. Мо… Опубліковано Петром Порошенком 26 січня 2018 р.

Как известно, накануне США расширили список санкций против России в связи с агрессией в Украине, добавив в него 21 физлицо и 12 организаций.

Значительная часть санкционного списка — российские чиновники и бизнесмены, причастные к деятельности в оккупированном Крыму.

Кроме того в список попали физические лица – как граждане РФ, так и граждане Украины, причастные к деятельности так называемых «ЛНР» и «ДНР», в частности – бойовики-«чиновники» в ОРДЛО.

в этом списке есть несколько украинских граждан – пророссийских сепаратистов:

– «исполняющий обязанности министра информации» ОРДО Игорь Антипов;

– «министр топлива и энергетики» ОРДО Алексей Грановский;

– «министр экономического развития» ОРЛО Елена Костенко;

– «министр труда и соцполитики» ОРЛО Светлана Малахова;

– «министр топлива, энергетики и угольной промышленности» ОРЛО Павел Мальгин;

– «министр финансов» ОРДО Екатерина Матющенко;

– «заместитель министра угольной промышленности» ОРЛО Александр Мельничук

его брат Сергей Мельничук – владелец зарегистрированной в Киеве компании «Ровеньки-Углепостач»;

– «министр внешних дел» ОРДО Наталья Никонорова;

– «губернатор» оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников;

– «министр государственной безопасности» ОРДО Владимир Павленко;

– «в. о. министра юстиции» ОРДО Елена Радомская;

– «министр доходов и сборов» ОРДО Александр Тимофеев.

В список так же попали и несколько российских компаний, в основном дочерние компании «Сургутнефтегаза», который уже находится под санкциями. В тоже время в санкционный перечень попали Акционерное общество «ВАД», которое строит дорогу в Крыму, а также ее директор Валерий Абрамов и его первый заместитель Виктор Перевалов.

«Гуляй Поле»