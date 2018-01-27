Появился второй кандидат на смену Суркову

В Кремле, из-за провала политики по украинским вопросам, рассматривают любых кандидатов.

На смену советнику президента России Владиславу Суркову, курирующему в администрации вопросы по Украине, готовится еще один кандидат. На сей раз речь идет о другом советнике президента – Сергее Глазьеве. Об этом сообщает Telegram-канале Незыгарь.

«На моем слуху уже несколько новых кураторов», – пишет Незыгарь.

В первую очередь, речь идет о лидере партии «Яблоко» Григорий Явлинском. Незыгарь отмечает, что Явлинский – уроженец Львова, видимо это рассматривается в Кремле, как некий «бонус». В тоже время подчеркивается, что Явлинский – человек который не в теме ситуации в ОРДЛО. После этого Незыгарь называет второго кандидата.

«Сергей Глазьев – уроженец Запорожья, показавший неплохие результаты в Крыму», – пишет Незыгарь про второго вероятного кандидата на смену Суркову.

Далее он проводит сравнение кейсов рассматриваемых на смену Суркову кандидатов. При этом подчеркивает, что Сурков растратил кредит доверия в свете провала его подхода к решению украинского вопроса.

«Два человека два подхода, два мнения на ситуацию с Украиной, два варианта решения сложного вопроса. Владислав Юрьевич растратил кредит доверия и многие из его построений и обещаний оказали противоположный эффект. Крайней точкой мог стать провал переговоров с Ренатом Ахметовым и срыв сделки между ВЭБ и СКМ по обмену активами(имею ввиду предприятия ВТС), мы как зрители не можем полностью оценить задачи и обещания, но у многих жителей республики до сих пор вызывает вопрос ухода без боя из Мариуполя. Думаю ситуация косвенно относится к переговорному процессу Сурков-Ахметов. Но старое ворошить время тратить», – уточняет Незыгарь.

В тоже время Незыгарь отмечает, что в данный момент стратегия по Украине за четыре года не дала результатов, и, как пологает Незыгарь – рассматриваются все, пусть даже самые нелепые варианты смены кураторов, а так же стратегий и тактик решения проблем.

«В любом случае смена модератора это смена тактических построений», – пишет в заключении Незыгарь.

«Гуляй Поле» уже сообщало, о кремлевском слухе, что после президентских выборов сменится куратор по украинскому направлению. Как ожидают, Владислав Суркова на посту куратора по Украине сменит Григорий Явлинский. Об этом сообщает в своем Telegram-канале главный редактор московского бюро «Русской службы BBC», российский журналист Константин Эггерт

«Интересный слух гуляет по коридорам кремлевской администрации — Суркова на посту главного переговорщика по Украине может сменить Явлинский. Разумеется, после так называемых «выборов», – сообщает Эггерт на своем Telegram-канале.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что по заявлению Дмитрия Пойды непосредственный куратор-исполнитель по вопросам Украины, в окружение Владислава Суркова – Инал Ардзинба будет отстранен от курирования этих вопросов. С другой стороны перед Новым годом Инала Ардзинбу повысили в чине гражданской службы – он стал государственным советником 3-го класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора.

Незыгарь