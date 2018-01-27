Как российская пропаганда создает иллюзию экономического прорыва

Россию накрывает радостными вестями накануне переизбрания Путина. Чем ближе 18 марта, тем мощнее поток хороших новостей. Потребитель не успевает распробовать одну, как появляется другая.

Ответственных лиц долго упрекали за вялость и нетворческий подход в подготовке народа к мартовскому выборному церемониалу. Помнится, сам над ними подшучивал. И вот настало время признать неправоту, пишет Сергей Шелин на страницах «Росбалта».

Казенная машина принялась прямо-таки фонтанировать чудесными новостями, призванными доставить максимальное удовольствие как можно большему числу людей. А то, что эти «подарки» не торопились выложить на прилавки раньше, объясняется мудрым пониманием того, что срок годности большинства из них невелик. Засыпать ими людей нужно именно сейчас, когда до 18 марта остаются считанные недели.

Приятно видеть, что не забыты интеллектуальные потребности самых разных прослоек нашего народонаселения.

К примеру, специально для исповедующих конспирологию запущен в широчайший оборот блогерский текст «Сорос признал свое поражение в борьбе с Россией». Содержание пересказывать незачем ввиду его очевидности.

Радостная весть о якобы провале американского финансиста была одним махом воспроизведена несметным множеством онлайновых ресурсов соответствующего профиля. Одними – буквально, а другими, более креативными, – с яркими редакторскими разъяснениями и переработанным заголовком: «Сорос и Ротшильд признали поражение в войне с Россией».

Но это чистые помыслами энтузиасты теории заговоров, всегда склонные перегибать палку. А безупречные профессионалы из официального РИА Новости просто воспроизвели исходный материал в рубрике «мнение» и, судя по числу прочтений, подняли дух нескольким сотням тысяч конспирологически мыслящих сограждан.

Впрочем, это присказка. Куда интереснее, по-моему, попытка разрекламировать мощный очаг процветания в нашей унылой, по общему мнению, экономической действительности.

Не скажу, что из каждого утюга, но почти из всех крупных медиаресурсов, официальных и не очень, на днях вполне синхронно прозвучала упоительная новость: за первые 11 месяцев 2017 года несырьевой и неэнергетический (т.е. не включающий нефть, газ и нефтепродукты) российский экспорт вырос на 20,8% против того же отрезка 2016 года и достиг $116 млрд. Чем не триумф?

Правда, сразу возникает вопрос: почему же не дождались итогов за весь прошлый год? Тогда бы и ликовали. Ответ: эти итоги будут подведены только через месяц. Агиткампания не может ждать так долго. У нее ведь, сами понимаете, собственный график, не совпадающий с ритмом работы аналитических и статистических служб. План по хорошим новостям нужно выполнять ежедневно.

Впрочем, министр промышленности Денис Мантуров сообщил на Гайдаровском форуме, что несырьевой экспорт за весь 2017-й вырос на 19%. Формально говоря, он еще не может знать это в точности. Но почему мы не должны верить министру? Давайте поверим – и выведем величину вышеупомянутого экспорта не за 11 месяцев 2017-го, а за все 12.

Для этого обратимся к источнику сведений о вышеупомянутом одиннадцатимесячном чуде. Все, кто о нем сообщают, ссылаются на данные «АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Эта организация, помимо решения прочих своих задач, анализирует и ежемесячно публикует сведения о размерах и структуре российского экспорта. Очередная ее аналитическая справка просто попалась под руку и была растиражирована со всей мощью агитмашины.

Воспользуемся другими сведениями, опубликованными РЭЦ, и вот что мы узнаем. За 2012 год российский несырьевой неэнергетический экспорт составил $144 млрд. За 2013-й – $142 млрд. За 2014-й – $138 млрд. За 2015-й – $118 млрд. За 2016-й -$109 млрд. То есть с 2012-го по 2016-й он уменьшился в 1,32 раза.

Теперь вернемся к цифрам Мантурова. Если за последний год этот экспорт действительно вырос на 19%, то в 2017-м он достиг $130 млрд, т. е. оказался больше, чем в 2015-м – 2016-м, но существенно меньше, чем в предкризисных 2012-м – 2014-м. Где же тогда триумф? Где же «слезание с нефтяной иглы»? По сравнению с докризисными годами мы видим шаг назад, притом заметный.

Не говоря уже о том, что несырьевой неэнергетический экспорт нашей державы состоит в основном из металлов – черных и цветных, зерна, пиломатериалов и других продуктов невысокой степени переработки. Только треть этого экспорта, по оптимистической оценке РЭЦ, – изделия высокой степени переработки. Выручка от продаж изделий этой категории в 2017-м определенно была меньше $50 млрд.

Много это или мало для такой экономики, как российская? Не будем сравнивать с гигантами мировой торговли – с Китаем или Германией. Сравним с показателями нескольких маленьких или, в лучшем случае, средних стран, в экспорте которых уверенно преобладают несырьевые товары.

В 2017 году (все данные – предварительные) экспорт Тайваня достиг $345 млрд (рост по сравнению с 2016-м – на 11%), Таиланда – $228 млрд (+7%), Ирландии – 225 млрд (+9%), Польши – $221 млрд (+14%). Как видим, масштаб участия в международной несырьевой торговле тут совсем другой. Особенно если учесть, что величина каждой из этих экономик в разы меньше, чем у нас.

Частичное посткризисное восстановление скромного российского экспорта несырьевых товаров еще до подведения окончательных итогов спешно выдается за великий триумф, который госпропаганда пытается вбить людям в мозги.

Много еще таких триумфов будет сконструировано до 18 марта – чтобы потом сразу быть забытыми за ненадобностью и истечением срока годности.

Сергей Шелин, «Росбалт»