Кино и стул Сталина: вождь больше не какает!

Мединский глупее нас и нам не нужно его разрешение. Не интересно и мнение его художественного совета, не все члены этого совета являются очевидными авторитетами. И уж совсем не нравится, что совет даже из нескольких прекрасных людей определяет, какое кино нам показывать.

Прекрасный фильм снял когда-то Сергей Соловьев. Сейчас его тоже, наверное, запретили бы. «Черная роза – эмблема печали». Там у товарища Сталина были проблемы со стулом. «Безжалостные запоры следовали один за другим». А герои удивлялись, что такой великий гений, как Сталин – тоже какает. Теперь так уже не снимешь. Денег из казны на такое не получишь, пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на сайте «Эхо Москвы».

Теперь у Сталина с дефекацией все в полном порядке. То есть он больше не какает. Гению какать не полагается. Гений не писает. Гений не спит. Гений не ходит в трусах на даче. Гений – сияет! И вызывает чувства. Трогать которые нельзя.

Фильм «Смерть Сталина» я не смотрел. Говорят, его все-таки можно было увидеть в кинотеатре «Пионер». «Пионер» – всем пример! Но пока я не видел, я не могу сказать, хорошее это кино или плохое. Но я хочу иметь возможность это увидеть. И самому сказать, шедевр это или пасквиль. Меня не интересует мнение Мединского по этому вопросу. Мединский считает, что он умнее меня и у него есть право запрещать или разрешать мне это смотреть.

А я считаю, что Мединский глупее меня и мне не нужно его разрешение. Меня не интересует мнение его художественного совета, потому что не все члены этого совета являются для меня очевидными авторитетами. И мне не нравится, что совет даже из нескольких прекрасных людей определяет, какое кино нам показывать. Но, судя по рассказам знающих людей, фильм «Смерть Сталина» претендует на юмор и образ вождя там какой-то анекдотический. И тем самым чувства ветеранов немедленно оказываются оскорблены, а в год юбилей Сталинградской битвы это тем более неуместно — и даже жертвы сталинизма могут обидеться.

А я скажу вам вот что. Никакие чувства сталинистов я лично уважать не собираюсь. И никто этого делать не должен! Если они воевали – спасибо им за подвиг и за Победу! Но любить из-за этого Сталина я не буду. И уважать вот эти их взгляды не стану. Сталин – изверг и сволочь. Его когда из Мавзолея выносили, то должны были волочь прямо на помойку, а не у Кремля хоронить.

Как у нас начинают возмущаться, когда кто-то сравнивает Сталина с Гитлером! Так Сталин еще хуже! Гитлер пришел к нам, чтобы истребить чужой народ. А Сталин истреблял свой собственный! И те 27 миллионов, что погибли в войне – это жертвы не только Гитлера, но и Сталина. Жертвы его бездарности и предательства. Но если его покажут в кино действительно смешным – я посмеюсь. Потому что смеха все эти люди боятся больше, чем критики или разоблачений. И нет лучшего способа скинуть истукана, чем обсмеять его. Даже если истукан при этом обкакается.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»