Кинотеатр «Пионер»: экстремизм или маркетинговый ход?

Удержится ли Мединский на своем посту, пока кинотеатр «Пионер» проверяют на экстремизм.

Московский кинотеатр «Пионер» два дня показывал фильм «Смерть Сталина». Накануне там прошла премьера картины. После этого Министерство культуры пригрозило «Пионеру» санкциями, поскольку у ленты было отозвано прокатное удостоверение. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что скандал вокруг «Смерти Сталина» – далеко не последний.

Кинотеатр «Пионер» – пока это неофициальная информация – проверяют на экстремизм. Пользователи социальных сетей сообщают о визите полицейских. Накануне там прошла премьера запрещенного фильма «Смерть Сталина». Естественно, что после запрета картина срывает аншлаги. Администрация кинотеатра говорит, что все билеты проданы. Ранее Минкульт обещал наказать непокорных прокатчиков.

Однако российский закон в этой части не так уж и строг: показ фильма без прокатного удостоверения – это административное правонарушение. Максимум, что грозит «Пионеру» – закрытие на три месяца. Причем еще нужно доказать его вину. Однако если речь пойдет об экстремизме – это совсем другой поворот. Здесь уже пахнет уголовным делом – правда, непонятно, против кого его возбуждать.

Бунт «Пионера» тут же связали с политикой. Нельзя забывать о высказываниях некого высокого источника о том, что непонятная политика Минкульта пагубно влияет на киноотрасль.

Кинотеатр принадлежит Александру Мамуту, не последнему человеку в этом бизнесе и в целом близкому к власти, творческой интеллигенции и культурным кругам. Пойти на конфликт с федеральным министерством без поддержки сверху – не в современных российских традициях.

Кроме того, известно, что не всем нравится политика нынешнего министра культуры – его, кстати, критикуют со всех сторон. В истории со «Смертью Сталина» Владимир Мединский подвергался нападкам, в первую очередь, со стороны так называемых патриотов за то, что «допустил кощунство», а затем и от либералов – что ввел цензуру.

«Господин Мединский, который всегда позиционировался как патриот и государственник, в этом случае выступает в несколько иной роли – это, конечно, забавно, но объяснимо. Те самые представители российской творческой элиты, которые имеют очень сложные отношения с министром культуры, безусловно, всякий раз ждут повода, когда министра оступится, чтобы показать, что господин министр производит еще большое количество публичных скандалов», – комментирует ситуацию российский политолог Владимир Слатинов.

Главный вывод: история с фильмом «Смерть Сталина», равно как с «Приключениями Паддингтона-2» и «Матильдой» – это пролог к неким большим событиям. Каким именно – пока не очень понятно. Но есть два варианта. Первый – это большая зачистка всего культурного поля с последующим исключительным патриотизмом на экранах и сценах. Нельзя забывать и дело Кирилла Серебренникова – это часть все той же проблемы. Второй вариант – в очередной раз обойдется.

Ясность наступит после выборов. Многое будет зависеть от того, сохранит Мединский свой пост или нет. Но пока же разные скандалы будут только нарастать. Борьба за власть, как никак.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»