Как россиян обманывают в Крыму

Уралец поверил главе Крыма и остался без 4 млн рублей и квартиры в Алуште. Таковы реалии экспортированного «русского мира» на оккупированном полуострове. Впрочем история достаточно типична для российских регионов.

Житель Свердловской области стал замешан в скандале с самым крупным по значимости российском инвестиционным проектом в оккупированном Крыму. Он вложил почти 4 млн рублей в апартаменты со сроком сдачи в конце 2017 года. Однако до сих пор жилье никто даже не начинал строить.Обманутые люди со всей страны пишут президенту России и пытаются достучаться до местных властей – в конце концов глава Крыма Сергей Аксенов публично заявил, что готов побывать на стройплощадке. Вот только компания «КСК» не только не начинала строительство, но даже и не получала разрешение на работы. Об этой истории пишет на страницах российского издания «URA.ru» Юлия Литвиненко.

Уралец Дмитрий Беспалов и его жена Аня (имена по его просьбе изменены – прим. редакции) в августе 2015 года заключили договор с ООО «КСК–Строительство»: за 3,9 млн рублей они получали апартаменты в оккупированном Крыму, на берегу Черного моря, в 15 минутах езды от Артека. Тут только начал строиться огромный и, судя по рендерам, современный жилой комплекс «Морской квартал в Алуште». 12-этажные башни должны были сдать уже в конце 2017 года.

Застройщик активно рекламировался, открывал офисы продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени. На тот момент компания вела примерно 33 инвестпроекта, их хвалил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, говоря, что проекты вроде «Морского квартала» нужны региону, он будет за ними наблюдать, и даже пообещал лично посетить площадку.

Дмитрий и Аня представляли, как будут приезжать в отпуск летом, жить в собственном жилье с видом на морскую даль в оккупированном Крыму.

«Прельстило нас, что на Южном берегу Крыма, недалеко от аэропорта Симферополя, что это новый район и недалеко до моря, что предоставляется рассрочка», – рассказывает Беспалов.

В 2016 году компания продолжала наращивать обороты – например, на Ялтинском международном экономическом форуме подписала соглашения с властями Ялты и Алушты о строительстве нескольких комплексов и спортивно-оздоровительного центра. Сумма предполагаемых инвестиций составила более 3 млрд рублей. Затем компания договорилась о реализации еще нескольких проектов на территории полуострова. Руководство компании, по утверждению представителей КСК, начало сотрудничество с партнерами из Китая. Глава группы компаний «КСК» Николай Шалимов в конце 2016 года заявил, что бизнес компании за два года вырос более чем в 10 раз, однако экспертов настораживало, что застройщик представлял одни и те же проекты на различных форумах.

В общей сложности, по подсчетам Беспалова, договоры были заключены с 70 покупателями квартир, среди них были люди с самых далеких концов страны – например, из Петропавловска-Камчатского.Все они заплатили по 3-4 млн рублей.

«Никто не мог ездить так часто в Крым, чтобы контролировать ситуацию. На сайте было видно, что стройка идет. Когда мы спрашивали, почему так долго не начинают возводить коробку, нам говорили, что это же берег, там очень сложный грунт, на площадке нет никаких сетей и что их так долго прокладывают.

Были в отпуске, съездили в офис к застройщику – было все нормально, сходили на площадку – стояла техника», – говорит Беспалов.

Уже весной 2017 года компания стала говорить о том, что ей запретили строительство, что могут быть проблемы и надо просто немного подождать. Дольщики с разных сторон страны не могли знать о том, что еще летом 2017 года КСК выплатила последнюю зарплату рабочим и, по сути, растворилась. На звонки и запросы пострадавших она не отвечает, офисы закрыты, и никто не может ничего сделать.

Уже после того, как дольщики стали подавать заявления в правоохранительные органы с просьбой привлечь компанию к ответственности, крымские власти выяснили, что у нее не было даже разрешения на строительство. и никто никакой работы не вел.

Деньги дольщиков же из компании ушли, найти их невозможно. «В период 2016–2017 гг. владельцами бизнеса осуществлялась перегруппировка активов, происходили перевод ликвидных активов в новые структуры, свободные от обязательств и закрепление их прав на эти активы. При этом КСК осталась с бременем неликвидных активов и может войти в процедуру банкротства», – говорится в письме обманутых дольщиков «Морского квартала» на имя президента России.

В нем пострадавшие пишут также, что решились инвестировать в Крым, потому что «верят и в политику главы нашего государства, поддерживают ее и поверили в искренность обещаний первых лиц Крыма, а именно Сергея Аксенова». К главе государства жители обратились как к последней надежде – помощи на полуострове они получить ни от кого не могут.

«Офис закрыт, на его месте сейчас сидит другая компания, аффилированная с КСК, и предлагает купить все тот же «Морской квартал» в Алуште. Мы подали иск в суд о признании предварительного договора недействительным и возвращении вложенных денег. Суд мы выиграли, документы о взыскании (с фирмы «КСК–Строительство» денег – прим. ред.) находятся у судебных приставов», – говорит Беспалов.

Связаться с гендиректором ООО «КСК–Строительство» Алексеем Кащенко не удалось – его номер телефона, который был широко известен, заблокирован. Номер телефона ялтинского офиса «КСК–Строительство» не обслуживается.

Сейчас на сайте проекта «Морской квартал в Алуште» последняя новость – от марта 2017 года. В ней говорится, что с целью обеспечения дальнейшего безопасного строительства и эксплуатации комплекса принято решение о проведении дополнительного обследования территории и грунтов, вскрытых при разработке котлована на участке строительства объекта. По сути, это означает, что стройка остановлена.

Но продажи идут – теперь «Морской квартал» продает компания MARINE HILL (ООО «Маринхилл»). Судя по базе «Контур. Фокус», именно «Маринхилл» учредила в свое время компанию «КСК -Строительство».

Дмитрий хотел бы вернуть деньги и возлагает большие надежды на банкротство компании – его инициировала одна из дольщиц, жительница Петропавловска-Камчатского. Всем желающим купить квартиру в Крыму Дмитрий говорит наполовину в шутку, наполовину всерьез:

«Отдыхайте в нашей родной Турции. Если хотите – даже апартаменты там купите. Дешевле будет. На полуострове пока переходный период, огромные дыры в законодательстве и своеобразный менталитет, когда они смотрят на тех, кто приехал с Урала и из Сибири как на кошельки и готовы только обманывать».

КСК – это «Крымская строительная компания», она контролируется несколькими бизнесменами, каждый из которых является учредителем сразу группы компаний. Так, на вице-президенте Николае Шалимове, судя по базе данных «Контур. Фокус», числится ООО «Инвестиционная Строительная Компания «Вск-Инвест». На его коллеге Алексее Кащенко – КСК «Строительство», «Холдинг Строй», «Эленинвест». На их коллеге Сергее Москаленко – «Морской квартал», «Премьер инжиниринг». Все они в разное время были директорами и учредителями компании «Маринхилл-инвест». Она, как несложно догадаться, организатор компании «Маринсхилл», которая сейчас и продает «Морской».

Юлия Литвиненко, «URA.ru»