Россия и США: копилка неприятностей кремлевских «небожителей»

Как поймали русского кибермедведя или почему американцы шлют торты в Гаагу. Операция голландских спецслужб – холодный душ для Кремля, упивавшегося собственной безнаказанностью

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер поехал в Дубай на встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым с очень неприятным для Москвы багажом. И вот «в копилочку» Вашингтона попал еще один инструмент давления на Кремль. Его отлили на одном нидерландском заводе в Зутермере, пригороде Гааги. Произошло, правда, это не вчера, но известно об этом стало синхронно из нескольких источников только вечером 25 января, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Не так уж страшен «уютный мишка»

В программе новостей Nieuwsuur и газете deVolkskrant появился обширный материал о роли нидерландской спецслужбы AIVD в раскрытии деятельности российской хакерской группы Cozy Bear («Уютный медведь») во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В частности, о взломе ею серверов Национального комитета Демократической партии США. Полученная в результате информация, как известно, затем была опубликована кремлевским сливным бачком Wikileaks, став затем краеугольным камнем критики штабом Дональда Трампа в адрес Хиллари Клинтон и информационной кампании «ольгинских троллей» в американском сегменте соцсетей.

Cozy Bear занимается кибератаками на иностранные правительства, энергетические и телекоммуникационные компании с 2010 года. Конечно, на хакеров спецслужбы не могли не обратить внимание. Голландские СМИ пишут, что агенты Объединенной кибер-группы, созданной AIVD (Генеральной службой разведки и безопасности) и MIVD (Службой военной разведки и безопасности), в 2014 году смогли получить доступ в штаб-квартиру хакеров в университетском здании близ Красной площади. Внедрение командой AIVD из 80-100 человек состоялось благодаря Computer Network Attack (CNA). Им позволено совершать наступательные операции: проникать и атаковать враждебные сети.

В случае с Cozy Bear это произошло способом, который долгие годы пугают любого интернет-параноика – через web-камеры. То есть, в распоряжении нидерландской спецслужбы оказалась не только информация о деятельности и планах хакеров, но и изображения, и персональные данные людей, которые садились за компьютеры. Например, им стало известно, что активных кибердиверсантов в Cozy Bear обычно не более 10 человек. А верховодят там сотрудники Службы внешней разведки РФ (СВР) – тоже, по всей видимости, идентифицированные.

Нидерландское киберподразделение следило за хакерами в период с 2014 по 2017 год и предоставляло полученный фактаж ЦРУ и АНБ. А в 2016 году главы AIVD и MIVD Роб Бертоли и Питер Биндт встречались с тогдашними главой АНБ Майклом Роджерсом и директором Национальной разведки США Майком Демпси. Они обсуждали доступ в штаб-квартиру Cozy Bear. Нидерландские спецслужбы выяснили детали атаки на демократов, которыми поделились с американцами. Впоследствии, как пишут СМИ, информация легла в основу расследования ФБР.

В ноябре AIVD и MIVD стало известно о подготовке россиянами атаки на Госдепартамент США, для чего были собраны почтовые адреса и данные персонального доступа нескольких сотрудников ведомства. Голландцы оперативно сообщали об этом АНБ через прямой канал связи в американском посольстве. Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Благодаря «наводке» коллег из Зутермера между ФБР и АНБ с одной стороны и российскими хакерами с другой развернулась нешуточная электронная битва. Американская пресса писала, что длилась она около суток.

По сути же нидерландские шпики стали секретным оружием США в борьбе с карманными хакерами российских спецслужб. Россияне не знали, что за ними следят, а американцы начали получать серьезные объемы информации и молниеносно отвечать и упреждать. Для обеспечения более оперативной связи была открыта прямая линия непосредственно с штаб-квартирой AIVD в вышеупомянутом Зутермере. Как сообщает deVolkskrant, неспроста американцы в благодарность регулярно отправляют торты и цветы в пригород Гааги. Но не только их. Отмечается, что Соединенные Штаты также делятся с Нидерландами инновациями, технологиями и разведданными. СМИ допускают, что американцы могли рассказать что-нибудь интересное о катастрофе рейса MH17 на Донбассе, в крушении которого подозревают россиян и их марионеток в ОРДЛО.

Так что в некотором роде это вендетта. Нидерланды, наконец, смогли – отчасти – отомстить россиянам и за катастрофу с Boeing, и за манипуляции общественным мнением во время консультативного референдума по Соглашению об ассоциации Украины и ЕС.

А Соединенные Штаты, в свою очередь, собрали внушительный объем доказательств вмешательства РФ в выборы. Среди прочего – и факты о других занимательных проделках хакеров и российских спецслужб.

Проныра-Мюллер

К тому же и спецпрокурор Роберт Мюллер копает все ближе и ближе. Сначала он заполучил экс-советника по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна, признавшегося во вранье и согласившегося на сотрудничество. А недавно пообщался с бывшим генпрокурором Джеффом Сешнсом, который также «погорел» на встречах с уже «отозванным» послом РФ Сергеем Кисляком. На очереди, как сообщают СМИ, беседа Мюллера с самим Трампом.

Остается подождать, чем завершится эта, как именует расследование сам президент США, «охота на ведьм». В свете публикации голландцами новых подробностей успеха Трампа иначе воспринимаются и заявления того же Клэппера и экс-директора ЦРУ Джона Бреннана. Еще 12 ноября прошлого года они в эфире CNN, комментируя оптимистичное заявление Трампа во время саммита АТЭС об «очень хороших отношениях с Россией», как теперь видится, двусмысленно заявили, что президент США попал под влияние Путина. «Поведение Трампа по отношению к русским – это либо наивность, либо невежество, либо страх», – отметил Бреннан. А 19 декабря Клэппер, говоря о стратегии национальной безопасности США, заявил, что Путин относится к Трампу как к агенту российской разведки. «Давайте помнить, откуда пришел Путин. Он – агент КГБ. Так они работают. Они вербуют агентов. По моему мнению, часть этого опыта, этих инстинктов Путина срабатывает сейчас в том, как он осуществляет менеджмент достаточно важного «актива», если можно использовать здесь этот термин, а именно – нашего президента. Он знает, как вести агента. И именно так он поступает с президентом США», – цитирует Клэппера «Голос Америки».

С одной стороны, похоже на то, что таким грубоватым методом Трампа пытаются спасти, «отодвинуть» от Путина, выставив невинной овечкой, ведь он-то не Мюнхгаузен – из болота сам себя не вытащит. Глубоко увяз уже. А с другой стороны, какой тогда прок американцам от президента, который лишь на словах грозен и силен? Можно ли быть уверенным, что слабовольный или трусливый лидер не напортачит с национальными интересами и безопасностью? Особенно когда речь заходит о Кремле.

Холодный душ

Да именно так можно охарактеризовать слив в голландских СМИ. Это холодный душ для Кремля, упивавшегося собственной безнаказанностью. И слив этот невероятно своевременен. Как уже отмечалось, он появился накануне публикации «Кремлевского доклада» и переговоров Волкера и Суркова. Если последний не спасует, то его ожидает очень и очень неприятный разговор.

Сам факт, что за хакерами СВР следили в прямом эфире, очевидно, не на шутку встревожил руководство РФ. Это ведь не просто ответная реакция на действия российских киберподразделений. Операция AIVD и MIVD переворачивает с ног на голову всю текущую модель отношений ЕС с Россией. Неожиданно выясняется, что Путин – не дирижер, а Запад – не мальчик для битья, для которого агрессивная политика РФ стала сюрпризом и с которой он якобы не может совладать. За махинациями Москвы внимательно следят не только в Вашингтоне, но и в Европе.

И вот, когда до президентских выборов в России осталось два месяца, такой подарок из королевства на северо-западе Европы. Путин идет же под лозунгом «Сильный президент – Сильная Россия». Ради долгих лет у власти он и окружение собирали воедино некий идеологический курс со вставанием с колен и прочими скрепами, чтобы угодить всем категориям. Но не вышло ведь на самом деле: православные недовольны Лениным, коммунисты недовольны православными и т.д. И все хотят есть. Вот и выходит, что творцы российского чучхе – обычные эпигоны, а Путин – не такой уж сильный президент. Его вокруг пальца обвел Запад, над которым хохочет «гордая и особенная» страна.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»