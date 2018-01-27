Тысячи российских ботов репостили Трампа в Twitter осенью 2016 года

Новые подробности дела о российском вмешательстве: русскоязычные «боты» массово репостили Трампа в Twitter. Русскоязычные «боты» около 470 тысяч раз репостили сообщения Дональда Трампа в Twitter в период президентской кампании – с 1 сентября по 15 ноября 2016 года.

Такие репосты составляют около 4% от общего количества ретвитов, которые собрали записи Трампа в соцсети, говорится в показаниях сотрудников соцсети, предоставленных Конгрессу США по делу о российском вмешательстве, пишет «Bloomberg».

Отмечается, что сообщения от конкурента Трампа Хиллари Клинтон, которые также репостилы российские «боты», собрали только 50 тысяч ретвитов от аккаунтов, связанных с РФ.

Twitter также обнаружил, что от 48 до 73% ретвитов записей WikiLeaks за этот же период приходятся на связанные с Россией аккаунты.

Вloomberg напоминает, что в это время кампания опубликовала электронные письма со взломанных серверов Демократической партии США.

Как сообщало «Гуляй Поле», в ходе избирательной кампании в США в 2016 году российские «тролли» создали 129 событий в социальной сети Facebook, касающихся выборов.

«Гуляй Поле» так же ранее сообщало, что разведка Нидерландов предоставила США данные по российским хакерам.

«Bloomberg»