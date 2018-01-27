В России отвергают обвинения в реэкспорте северокорейского угля

США обвиняют Россию в помощи Северной Кореи в обходе санкций наложенных Совбезом ООН.

РФ отвергает обвинения в экспорте угля из Северной Кореи в другие страны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает «ТАСС».

«Я исключаю подобные действия в той части, которая связана с государственной политикой РФ. Никакой двойной игры нет. Всем российским ведомствам на уровне указа президента даны инструкции скрупулезно выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Косачев.

«Но я не исключаю, что этим могли заниматься отдельные российские предприниматели, хотя таких данных у меня нет. Соответствующие ведомства примут все необходимые меры для прекращения такой позорной практики, когда получат информацию из надежных источников, а не СМИ», – добавил он.

Как известно, 26 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Северная Корея продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию.

Издание напоминает, что санкции ООН с 5 августа запрещают КНДР экспортировать уголь, однако, по информации источников, с тех пор северокорейское топливо по крайней мере три раза поставлялось в российские порты Находка и Холмск.

Там уголь грузили на суда, которые переправляли его в Южную Корею и в Японию.

Президент США Дональд Трамп в недавнем интревью Reuters обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции.

«Россия нам совершенно не помогает», – отметил он.

С другой стороны, президент США похвалил усилия Китая, блокирующего поставки нефти и угля режиму в Пхеньяне.

Указав, что Пекин мог бы делать еще больше для преодоления кризиса вокруг северокорейской ядерной программы, Трамп вновь упрекнул Россию в том, что Москва частично сводит на нет усилия Пекина.

«Москва уничтожает часть того, что делает Китай», – заявил глава Белого дома.

«Он может многое сделать», – сказал Трамп о президенте России Владимире Путине. «Но… в некоторых случаях, вероятно, то что не дает Китай (поставки в КНДР – ред.), Россия дает. Таким образом, чистый результат не так хорош, как может быть».

Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.

Недавно СМИ Южной Кореи обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что он «очень разочарован» тем, что Китай поставляет нефть Северной Корее.

В Пекине отрицают поставки нефти и нефтепродуктов КНДР вопреки санкциям Совбеза ООН.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что Россия помогает реэкспорту угля добытого на шахтах оккупированного Донбасса.

«ТАСС»