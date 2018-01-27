Сурков и Волкер не согласовали позиций по украинскому закону о реинтеграции Донбасса

Стороны по прежнему демонстрируют различные подходы к данным вопросам. С другой стороны и Волкер и Сурков намерены продолжить диалог по данному вопросу.

Во время переговоров в Дубае спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков не смогли согласовать единую позицию по украинскому закону о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

«Ключевым вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют различные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», – рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, встреча Волкера с Сурковым в Дубае 26 января закончилась безрезультатно.

«Конкретных решений по итогам встречи не принято. Стороны договорились продолжить диалог», – подчеркнул собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ждать результатов от встречи Суркова с Волкером не стоит.

«Ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это «сверка часов», рабочий процесс», – сказал он.

Песков не уточнил, о чем конкретно планирует говорить Сурков с Волкером, отметив, что планируется «обмен мнениями по текущим зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины».

Как сообщало «Гуляй Поле», 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Согласно тексту закона, к временно оккупированным Россией территориям в Донецкой и Луганской областях входят земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями.

Границы оккупированных территорий в этих областях, определяются президентом по представлению Министерства обороны, подготовленным на основании предложений Генштаба ВСУ.

Закон определяет, что Украина будет признавать только два документа, которые выдаются на оккупированной территории: свидетельства о рождении и смерти.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал информационный вброс о наличие «контактов» между президентами Украины и России. Позже он опроверг собственные слова.

В тоже время принятый закон создает условия для дестабилизации внутренней ситуации в самой России. Такое мнение высказал российский ученый, историк и политолог Александр Сытин.

«Интерфакс»