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Новости

Трамп не встретился в Давосе с Порошенко

«Деловая Столица»
27 января 2018

Госсекретарь Тиллерсон объяснил почему встреча не состоялась.

Президент Украины Петр Порошенко не встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом в Давосе, несмотря на анонс украинского Министерства иностранных дел. 26 января в Швейцарии завершился Всемирный экономический форум, но ранее анонсированная встреча так и не состоялась, передает «Деловая Столица».

Журналист американского телеканала CBS Маргарет Бреннан в своем Twitter рассказала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время разговора с Порошенко объяснил: Трамп хотел с ним встретиться, но ему не хватило времени и он отбыл в Вашингтон.

При этом американский лидер в Давосе успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме, проинформировала пресс-служба Белого дома.

О предполагаемой встрече Порошенко и Трампа 19 января говорил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…» — заверял он.

Украинский и американский лидеры встречались 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне и 21 сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В пятницу в Давосе состоялась протокольная встреча Порошенко с Тиллерсоном, в ходе которой обсудил экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, хотя до этого надеялся, что увидится и с Трампом.

При этом президент Украины положительно оценил проведение 24-26 января ряда двусторонних встреч в рамках Всемирного экономического форума.

«Деловая Столица»

Tags: Дональд Трамп, Петр Порошенко, США, Украина

© Гуляй Поле

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