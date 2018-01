Трамп не встретился в Давосе с Порошенко

Госсекретарь Тиллерсон объяснил почему встреча не состоялась.

Президент Украины Петр Порошенко не встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом в Давосе, несмотря на анонс украинского Министерства иностранных дел. 26 января в Швейцарии завершился Всемирный экономический форум, но ранее анонсированная встреча так и не состоялась, передает «Деловая Столица».

Журналист американского телеканала CBS Маргарет Бреннан в своем Twitter рассказала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время разговора с Порошенко объяснил: Трамп хотел с ним встретиться, но ему не хватило времени и он отбыл в Вашингтон.

Secretary Tillerson remains in Davos & just met with Ukraine’s @poroshenko. Tillerson told him that @POTUS wanted to meet with him too but did not have time. @POTUS is already wheels up to Washington. #wef2018

