В ОРДЛО наблюдателям ОБСЕ не позволили осмотреть грузовики российского «гумконвоя»

В Луганске наблюдателей СММ ОБСЕ не подпустили к грузовикам российского «гумконвоя». С них потребовали специального разрешения от оккупационной администрации.

Наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в «ЛНР» не позволили посетить территорию, где стоят грузовики с российским «гумконвоем». Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ в Украине.

«В Луганске четыре члена «ЛНР» (двое из которых были вооруженными) не позволили патрулю миссии последовать на территорию объекта с автоколонной из 10 грузовиков с тентом с российскими номерными знаками и надписью «Гуманитарная помощь от Российской Федерации». Один из членов «ЛНР» сообщил наблюдателям о том, что для доступа к объекту им необходимо иметь разрешение от других членов «ЛНР», – указано в сообщении.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что Россия отправила на Донбасс первый в этом году «гумконвой».

25 января помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что Россия прислала оккупированному Донбассу 40 грузовиков «гумконвоя», которые традиционно заполнены примерно наполовину.

СММ ОБСЕ