Из-за ситуации в Украине США расширили санкционный список против России

В новый список вошли еще десятки физических лиц и различных российских компаний.

США расширили санкции против Российской Федерации из-за ситуации в Украине. В список внесли 21 физическое лицо и целый ряд организаций, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В санкционный список попали помимо прочего заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.

В числе компаний, попавших под санкции: ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ, входит в ОАО «Сургутнефтегаз»), Сургутнефтегазбанк (его основным акционером является «Сургутнефтегаз»), страховое общество «Сургутнефтегаз» и еще ряд дочерних компаний «Сургутнефтегаза», который сам уже находится под секторальными ограничениями.

Также под санкции попали ЗАО «ВО Технопромэкспорт», а также «Силовые машины», ООО «Киришиавтосервис», «Ленгипронефтехим», ООО «Медиа-Инвест», ООО «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», ООО «Страховое общество Сургутнефтегаз», ООО «Сургутмебель» и многие другие.

«Гуляй Поле»