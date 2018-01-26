НАБУ собирается проверить деятельность мэра Одессы Труханова

Претензии к деятельности Труханова накопились давно. В фокусе нынешнего расследования НАБУ миллионные сделки с коммунальным имуществом Одессы.

НАБУ собирается тщательнейшим образом проверить деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова. Труханов скандально известен своей поддержкой сепаратизма в Одессе. Однако, на сей раз речь идет о причастности мэра к миллионым сделкам по коммунальному имуществу Одессы. Об этом сообщает на своей странице в Facebook экс-первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак

«Получил хорошую для Украины новость: НАБУ серьезно и крепко взялось за мэра Одессы Труханова – активно расследует миллионные сделки с коммунальным имуществом с возможным его участием. Насколько известно, сам Труханов сейчас находится за пределами Украины и пытается «решить» вопрос через влиятельных лиц. Нельзя исключать того, что ему удастся найти «компромиссный» (наиболее приемлемый для него) вариант, поскольку мэром Одессы в октябре 2015 он стал при активной поддержке Банковой. Тогда его избранию противодействовал Саакашвили, который был председателем Одесской облгосадминистрации и лоббировал на должность одесского мэра представителя своей команды О.Боровика», – говорится в сообщении Виктора Трепака.

Отримав добру для України новину: НАБУ серйозно і міцно взялося за мера Одеси Труханова – активно розслідує мільйонні об… Опубліковано Віктором Трепаком 25 січня 2018 р.

«На мой взгляд, усилия НАБУ могут стать знаковым событием – и не только для Одессы, но и всей Украины. Ведь известно, как после революции Достоинства раздувались сепаратистские настроения в Одессе и как к ним относилась власть. Только благодаря четким и действенным действиям правоохранительных органов, прежде всего СБУ, тогда удалось предотвратить образование в Одессе сепаратистских образований вроде так называемых «ДНР» и «ЛНР», – добавляет экс-первый заместитель главы СБУ.

«Не надо забывать, что согласно опубликованным в 2016 «панамской документами» и другими сообщениями СМИ Труханов имел (или и имеет до сих пор?) Российское гражданство», – пишет в заключении Трепак.

«Гуляй Поле» напоминает, что вчера стали известны подробности финансирования пророссийских акций в Одессе в 2014 году через «Сбербанк России». Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе в результате организованной провокации погибли 48 человек. Большая часть погибших были на Куликовом Поле, в Доме Профсоюзов во время пожара.

«Гуляй Поле»