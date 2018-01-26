В Кремле ожидают смены куратора по украинским вопросам

По слухам Суркова заменят на Явлинского.

В Кремле ходит слух, что после президентских выборов сменится куратор по украинскому направлению. Как ожидают, Владислав Суркова на посту куратора по Украине сменит Григорий Явлинский. Об этом сообщает в своем Telegram-канале главный редактор московского бюро «Русской службы BBC», российский журналист Константин Эггерт

«Интересный слух гуляет по коридорам кремлевской администрации — Суркова на посту главного переговорщика по Украине может сменить Явлинский. Разумеется, после так называемых «выборов», – сообщает Эггерт на своем Telegram-канале.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что по заявлению Дмитрия Пойды непосредственный куратор-исполнитель по вопросам Украины, в окружение Владислава Суркова – Инал Ардзинба будет отстранен от курирования этих вопросов. С другой стороны перед Новым годом Инала Ардзинбу повысили в чине гражданской службы – он стал государственным советником 3-го класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора.

«Гуляй Поле»